رائعة إيموبيلي تضرب موعدا لـ لاتسيو مع ميلان في كأس إيطاليا

الثلاثاء، 18 يناير 2022 - 21:44

كتب : FilGoal

تشيرو إيموبيلي - لاتسيو - أودينيزي

حسم لاتسيو تأهله لربع نهائي كأس إيطاليا 2021-2022 بالفوز على أودينيزي عقب الوصول لشوطين إضافيين.

سجل هدف اللقاء الوحيد: تشيرو إيموبيلي.

وسيضرب لاتسيو موعدا مع ميلان في ربع النهائي بعدما فاز الروسونيري على جنوى بنتيجة 3-1.

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في الشوط الأول هدد إيزاك ساكسيس مرمى لاتسيو في الدقيقة 39 بتسديدة تصدى لها المدافع قبل أن تسكن الشباك.

وفي الدقيقة 60 هدد ساكسيس مرمى بيبي رينا الذي أبعد الكرة لركنية ببراعة.

وكاد تشيرو إيموبيلي أن يسجل هدف الفوز القاتل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء لكنها جاءت سهلة في يد الحارس ماركو سيلفستري في الدقيقة 87.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع أضاع باتريك مدافع لاتسيو فرصة الفوز بتسديدة مرت بجوار القائم الأيسر.

ومع انطلاق الشوط الإضافي الثاني، استطاع إيموبيلي أن يسجل هدف الفوز بتسديدة من فوق الحارس في الدقيقة 106 بعدما استلم كرة طولية من الدفاع.

وأصبح إيموبيلي رابع أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في الموسم الحالي برصيد 21 هدفا بعد روبرت ليفاندوفسكي وكريم بنزيمة ومحمد صلاح.

فوز قاد لاتسيو لربع نهائي كأس إيطاليا للموسم الحادي عشر على التوالي.

وبذلك تحددت مباراتين في ربع النهائي، أتالانتا ضد فيورنتينا ولاتسيو ضد ميلان.

لاتسيو كأس إيطاليا أودينيزي تشيرو إيموبيلي
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