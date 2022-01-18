الوصافة في أمان.. انتصار جديد لكونيا سبور بمشاركة كوكا

الثلاثاء، 18 يناير 2022 - 21:29

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا

فاز كونيا سور على منافسه أدانا ديميرسبور بهدف دون رد اليوم الثلاثاء في الدوري التركي.

أحمد حسن كوكا

النادي : كونيا سبور

كونيا سبور

واستضاف كونيا سبور منافسه أدنا في الجولة 22 من الدوري المحلي.

سجل هدف المباراة الوحيد عمار راحماونفيتش في الدقيقة 53.

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وشهدت المباراة مشاركة أحمد حسن "كوكا" فيها مع كونيا سبور في التشكيل الأساسي قبل استبداله في الدقيقة 69.

بتلك النتيجة وصل رصيد كونيا سبور لـ42 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في جدول الترتيب وبفارق ثماني نقاط عن طرابزون سبور المتصدر بعدما خاض كل منهما 21 نقطة.

ويبتعد كونيا سبور عن ملاحقه بيشكتاش بفارق سبع نقاط ولقاء أقل من منافسه.

فيما تجمد رصيد أدانا عند 34 نقطة يحتل بهم المركز السادس بعدما خاض 22 مباراة.

وشارك كوكا خلال الموسم الجاري في 21 مباراة مع كونيا سبور في كل البطولات سجل خلالهم أربعة أهداف وصنع هدفين.

كوكا كونيا سبور الدوري التركي
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