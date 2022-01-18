نابي كيتا: زيمبابوي لم تلعب تحت ضغط.. وكنا نعرف جيدا أهمية التأهل في صدارة المجموعة

الثلاثاء، 18 يناير 2022 - 20:19

كتب : FilGoal

نابي كيتا - زيمبابوي وغينيا - كأس أمم إفريقيا 2021

يدرك نابي كيتا قائد منتخب غينيا أهمية عدم التأهل في صدارة ترتيب المجموعة.

وخسرت غينيا صدارة ترتيب المجموعة الثانية لصالح السنغال بعد الخسارة من زيمبابوي 2-1.

وقال نابي كيتا عقب نهاية اللقاء: "لم يلعب منتخب زيمبابوي تحت ضغط".

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وأضاف "كنا نعلم أنه يجب أن نقدم كل ما لدينا، في الشوط الأول كانوا جيدين، وحاولنا العودة في الشوط الثاني لكنها كرة القدم وسنفكر في المباراة المقبلة".

وأردف "كنا نعرف جيدا أهمية التأهل في صدارة المجموعة وهذا لم يحدث".

وأتم "والآن علينا الاستعداد للمباريات المقبلة".

وفاز منتخب زيمبابوي على منافسه غينيا اليوم الثلاثاء بهدفين لهدف في ملعب أحمدو أهيدجو ضمن منافسات المجموعة الثانية.

افتتح نوليدج موسونا أهداف المباراة برأسية في الدقيقة 26.

وأضاف كوداكواشي ماهاشي الهدف الثاني لزيمبابوي بتسديدة يسارية زاحفة في الدقيقة 43.

وقلص نابي كيتا النتيجة بهدف أول لغينيا في الدقيقة 49.

لكن ذلك الهدف لم يكن كافيا لإدراك التعادل.

غينيا نابي كيتا زيمبابوي كأس الأمم الإفريقية 2021
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