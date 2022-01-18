تأهل منتخب غينيا إلى دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2021 لكن حجزه تلك البطاقة مر بـ90 دقيقة عصيبة أمام زيمبابوي التي ودعت البطولة برأس مرفوعة.

وفاز منتخب زيمبابوي على منافسه غينيا اليوم الثلاثاء بهدفين لهدف في ملعب أحمدو أهيدجو ضمن منافسات المجموعة الثانية.

افتتح نوليدج موسونا أهداف المباراة برأسية في الدقيقة 26.

وأضاف كوداكواشي ماهاشي الهدف الثاني لزيمبابوي بتسديدة يسارية زاحفة في الدقيقة 43.

وقلص نابي كيتا النتيجة بهدف أول لغينيا في الدقيقة 49.

لكن ذلك الهدف لم يكن كافيا لإدراك التعادل.

بتلك النتائج وعقب تعادل السنغال سلبيا مع مالاوي في الوقت ذاته أصبح ترتيب المجموعة كالتالي:

السنغال 5 نقاط

غينيا 4 نقاط

مالاوي 4 نقاط

زيمبابوي 3 نقاط

وتأهل منتخب السنغال لدور الـ16 ليلاقي أحد ثوالث المجموعات الأولى أو الثالثة أو الرابعة.

فيما تأهل منتخب غينيا بسبب المواجهات المباشرة مع مالاوي وفوزه عليه بهدف دون رد.

وبذلك سيلاقي منتخب غينيا وصيف المجموعة السادسة التي تضم جامبيا ومالي وتونس وموريتانيا.

بينما ينتظر منتخب مالاوي تحديد مصيره من تأهله كأفضل ثوالث عقب نهاية دور المجموعات.

وشهدت المباراة حدثا تاريخيا لأول مرة في أمم إفريقيا بإسنادها تحكيميا للرواندية ساليما موكانسانجا.

وفي التشكيل تواجد أدميرال موسكوي وحيدا في هجوم زيمبابوي.

فيما لجأ منتخب غينيا لخط الوسط الأساسي بقيادة نابي كيتا وإلايش موريبا ومامادو كين وإبراهيم سيسيه.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بضغط هجومي من قبل زيمبابوي وسدد نيفير تايجر كرة قوية مرت بجوار مرمى غينيا بقليل.

وجاء التهديد الأول من غينيا في الدقيقة 24 بتسديدة من سوري كابا لكن دفاع زيمبابوي تصدى له.

وكاد كوداكواشي ماهاشي يسجل هدفا لزيمبابوي لكن تسديدته ذهبت أعلى مرمى غينيا بقليل.

وفي الدقيقة 26 حول نوليدج موسونا عرضية متقنة برأسية قوية في الشباك ليعلن عن الهدف الأول لمنتخب بلاده.

وكاد مامادو كين يدرك التعادل لغينيا لكن تسديدته الرائعة مرت بجوار مرمى زيمبابوي بقليل.

وفي الدقيقة 43 أطلق كوداكواشي ماهاشي تسديدة يسارية زاحفة سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الثاني لزيمبابوي.

ومع بداية الشوط الثاني وأطلق نابي كيتا تسديدة يسارية قوية رائعة سكنت الشباك ليعلن عن هدف أول لمنتخب بلاده.

وفي الدقيقة 65 سدد مامادو لامارانا لاعب غينيا كرة زاحفة من داخل منطقة الجزاء لكن حارس زيمبابوي تصدى له.

هدأت المباراة كثيرا بعد ذلك ولم يحدث جديد لتنتهي المباراة بفوز زيمبابوي بهدفين لهدف.