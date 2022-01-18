بونوتشي: يوفنتوس يمكنه الفوز بلقب دوري الأبطال

الثلاثاء، 18 يناير 2022 - 19:56

كتب : FilGoal

ليوناردو بونوتشي - لاتسيو × يوفنتوس

يصر ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس أن فريقه يمكنه تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وينافس فريق يوفنتوس على دخول المراكز الأربعة الأولى في الدوري ويقدم البيانكونيري موسما متذبذبا إذ خسر السوبر الإيطالي أمام إنتر في الوقت الإضافي ويحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي عقب مرور 22 جولة.

وقال بونوتشي في تصريحات لقناة يوفنتوس: "سنقاتل حتى اللحظة الأخيرة للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم".

أخبار متعلقة
أليجري للاعبي يوفنتوس: علينا أن نكون واقعيين.. نفتقر لبعض الأمور ديبالا: التجديد لـ يوفنتوس؟ أشياء عديدة تحدث.. ونظرت لصديقي في المدرجات في مباراة أليجري الـ 300.. يوفنتوس يستعيد توازنه بالفوز على أودينيزي تشكيل السوبر الإيطالي - لاوتارو ودجيكو يقودان إنتر.. وموراتا في هجوم يوفنتوس

وأوضح "أظهرنا العام الماضي أن يوفنتوس لا يزال جائعا ويمكن أن يكون لنا كلمتنا في المباريات".

وأضاف "لم نحصل على الدوري الموسم الماضي ولكننا فزنا بكأس إيطاليا وكأس السوبر، ورددنا على أولئك الذين قالوا إننا سعداء بالنجاح".

وتابع بونوتشي "نريد الحصول على مكان في دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل".

وتم اختيار بونوتشي في قائمة أفضل تشكيل لعام 2021 من FIFPRO خاصة بعد تتويجه ببطولة أمم أوروبا مع إيطاليا.

وعن ذلك قال المدافع الإيطالي "هذا يعني مرة أخرى الاعتراف بزملائي، وهو أهم شيء في هذا العمل".

واختتم تصريحاته "هم يدركون أهمية ما أفعله على أرض الملعب، كان عاما رائعا بالنسبة لي وإحصائياتي تتحدث عني".

الدوري الإيطالي يوفنتوس بونوتشي
نرشح لكم
تقارير: حكم مباراة ميلان اعتذر باكيا للاعبين عقب المباراة بيولي: الحكم اعتذر لنا بسبب الهدف الملغي سبيزيا يقتل ميلان في الـ+90.. ونابولي يهزم بولونيا ويشعل صراع المركز الثاني أليجري للاعبي يوفنتوس: علينا أن نكون واقعيين.. نفتقر لبعض الأمور
أخر الأخبار
سكاي: مورينيو مرشح لقيادة إيفرتون 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر أمم إفريقيا - المغرب (0) (0) الجابون وغانا (0) (1) جزر القُمر.. تشتيت من على الخط 30 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
تشكيل أمم إفريقيا - الأخوان أيو يقودان غانا أمام جزر القمر 58 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
نابي كيتا: زيمبابوي لم تلعب تحت ضغط.. وكنا نعرف جيدا أهمية التأهل في صدارة المجموعة ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
تشكيل أمم إفريقيا – 6 تغييرات على المغرب.. وأليفينا يقود الجابون ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
الولاية الثانية.. إيفرتون يعلن مدربه المؤقت ساعة | الدوري الإنجليزي
تأهل عصيب ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
بونوتشي: يوفنتوس يمكنه الفوز بلقب دوري الأبطال ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من كأس الرابطة حال عدم تنفيذ 3 شروط 2 ماذا يقول قانون كرة القدم في أزمة مالي وتونس 3 مؤتمر موسيماني: هذا اللاعب نجم المباراة وتلك المجموعة ستكمل كأس الرابطة.. قد نعير البعض 4 رسالة شديدة اللهجة من وزير الرياضة للاعبي منتخب مصر.. والكشف عن مصير كيروش