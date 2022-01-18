بونوتشي: يوفنتوس يمكنه الفوز بلقب دوري الأبطال

يصر ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس أن فريقه يمكنه تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وينافس فريق يوفنتوس على دخول المراكز الأربعة الأولى في الدوري ويقدم البيانكونيري موسما متذبذبا إذ خسر السوبر الإيطالي أمام إنتر في الوقت الإضافي ويحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي عقب مرور 22 جولة.

وقال بونوتشي في تصريحات لقناة يوفنتوس: "سنقاتل حتى اللحظة الأخيرة للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم".

وأوضح "أظهرنا العام الماضي أن يوفنتوس لا يزال جائعا ويمكن أن يكون لنا كلمتنا في المباريات".

وأضاف "لم نحصل على الدوري الموسم الماضي ولكننا فزنا بكأس إيطاليا وكأس السوبر، ورددنا على أولئك الذين قالوا إننا سعداء بالنجاح".

وتابع بونوتشي "نريد الحصول على مكان في دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل".

وتم اختيار بونوتشي في قائمة أفضل تشكيل لعام 2021 من FIFPRO خاصة بعد تتويجه ببطولة أمم أوروبا مع إيطاليا.

وعن ذلك قال المدافع الإيطالي "هذا يعني مرة أخرى الاعتراف بزملائي، وهو أهم شيء في هذا العمل".

واختتم تصريحاته "هم يدركون أهمية ما أفعله على أرض الملعب، كان عاما رائعا بالنسبة لي وإحصائياتي تتحدث عني".