كيروش ساخرا: سأكتب ما رأيته في كأس الأمم بـ كتابي عن نكات كرة القدم

الثلاثاء، 18 يناير 2022 - 19:42

كتب : FilGoal

كارلوس كيروش - مصر وغينيا بيساو - كأس أمم إفريقيا 2021

سخر كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر من بعض الأمور التي واجهته خلال مشاركة الفراعنة في كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021.

وقال كيروش في المؤتمر الصحفي قبل مباراة السودان: "عندما يتم توزيع أوراق التشكيلات علينا من قبل الاتحاد الإفريقي ويظهر بعد ذلك أننا نلعب بطريقة 5-5-0 فإنني سأكتب ذلك في كتابي الذي أكتبه حاليا عن نكات كرة القدم".

وأضاف في تصريحات نقلتها قنوات بي إن سبورتس: "الاتحاد الإفريقي ليس من يدفع راتبي بل الاتحاد المصري، ولا يمكنني فعل أي شي لأشرح لهم طريقة لعب المنتخب بعد كل مباراة، ولكني سأكون سعيدا بمساعدتهم".

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وواصل "قبل ذلك كنا نعلم أن هناك محترفين في مجال الصحافة ويعلمون جيدا كيفية قراءة المباريات التي يكتبون عنها، ولكن الآن علينا أن نشرح طريقة اللعب للاتحاد الإفريقي".

واستمر في تصريحاته "الأزمة بالنسبة لي هي إذا قدمت تشكيل منتخب مصر قبل المباراة بساعة ونصف، فلا أعرف إلى أي يد ستصل هذه الورقة، ربما ستكون في يد خصمنا".

ووجه نصيحة لـ كاف قائلا: "أنصح الاتحاد الإفريقي بتوظيف خبراء لقراءة المباريات ووقتها ستفهمون الطريقة التي نلعب بها، نحن نحترم الآراء المتواضعة وكرة القدم هي لعبة أخطاء وآراء وهذا هو رأيي".

كيروش أتم تصريحاته "العالم تغير وأيضا كرة القدم والشيء الوحيد الذي لم يتغير هو النقد الموجه لنا كمدربين ولكننا لسنا سحرة، فهم يوجهون لنا الانتقادات خلال وسائل الإعلام وشاشات التليفزيون وهذا جزء من العرض الذي نقدمه ونحن مستعدون له ونبذل قصارى جهدنا".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة السودان غدا الأربعاء، في ختام دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون.

منتخب مصر خسر مباراته الأولى أمام نيجيريا بهدف دون رد، ثم فاز على غينيا بيساو بالنتيجة ذاتها.

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