مباراتان بلا أهداف.. تعادلان بين الجيش وسيراميكا وإنبي والمحلة واشتعال مجموعة الزمالك

الثلاثاء، 18 يناير 2022 - 19:15

كتب : FilGoal

محمد إبراهيم - رجب بكار - الصور من حساب سيراميكا

حسم التعادل السلبي مباراتي إنبي ضد غزل المحلة وطلائع الجيش ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لـ كأس الرابطة المصرية.

تعادل لم يستفد منه الفرق لأن جدول الترتيب لم يتغير كثيرا، عقب فوز فاركو على الزمالك بنتيجة 2-0.

إنبي × غزل المحلة

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في الدقيقة 30 أشهر الحكم عقب العودة لتقنية الفيديو بطاقة حمراء مباشرة في وجه إيهاب سمير بعدما تدخل ظهير المحلة بشكل قوي على الطائر على دينوبيتر مهاجم إنبي.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول، هنا بدأت الإثارة.

الحكم طلب من لاعبي الفريقين البقاء في أرض الملعب من أجل مطالعة تقنية الفيديو لاحتساب ركلة جزاء لغزل المحلة.

بعد مطالعة التقنية احتسب الحكم الركلة، والتي انبرى لها هشام عادل وسددها على يسار البلعوطي الذي تألق وتصدى لها.

شوط أول انتهى بعد نهايته بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ركلة جزاء ثانية على التوالي يتصدى لها البلعوطي بعد مباراة الزمالك في الجولة الأولى.

في الشوط الثاني تألق البلعوطي وتصدى لانفراد تام من مهاجم غزل المحلة في الدقيقة 60.

وبعد 10 دقائق كادت الكرة أن تغالط دفاع غزل المحلة وتسكن الشباك، ركلة ركنية نُفذت ومرت من الجميع وارتطمت بقائم المحلة الأيمن.

ظل التعادل سلبيا في الدقائق التالية لتنتهي المباراة بتعادل سلبي جديد.

تعادل ظل به غزل المحلة في المركز الثالث برصيد نقطتين.

وظل إنبي خامسا في الترتيب برصيد نقطتين من تعادلين، لكن دون أن يهز الشباك حتى الآن.

طلائع الجيش × سيراميكا كليوباترا

تقاسم كلا الفريقين الشوطين، الجيش في الشوط الأول كان أفضل وكان كريم الطيب برأسية في الدقيقة 29 أن يسجل هدفا لكن الحارس تصدى لها.

وفي الشوط الثاني ظل التعادل السلبي قائما في المباراة، مع سيطرة من لاعبي سيراميكا كليوباترا.

وفي الدقيقة 90 أشهر الحكم عقب العودة لتقنية الفيديو البطاقة الحمراء في وجه التونسي سيف تقا مدافع سيراميكا كليوباترا بعدما لكم لاعب الجيش بدون كرة.

الإثارة استمرت في الدقائق الأخيرة عقب البطاقة الحمراء، عرضية من الجهة اليمنى ورأسية متقنة من شادي حسين ارتطمت بالقائم الأيمن في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع.

وانتهت المباراة بتعادل سلبي بين الفريقين، ليظل سيراميكا كليوباترا متصدرا برصيد 4 نقاط.

بينما ظل الجيش برصيد نقطتين في المركز الرابع.

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