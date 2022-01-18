روقا: مستحيل أن أعبر عن غضبي ضد جمهور الزمالك.. وحقيقة ما حدث

الثلاثاء، 18 يناير 2022 - 19:14

كتب : FilGoal

محمد أشرف روقا

نفى محمد أشرف روقا لاعب وسط الزمالك إشارته بـ (الصمت) تجاه مدرجات الزمالك خلال مواجهة الفريق ضد فاركو في كأس الرابطة.

وخسر الزمالك أمام فاركو بهدفين دون مقابل ضمن مباريات الجولة الثانية من كأس الرابطة.

وكانت قد انتشرت صورة إلى روقا أمام مدرجات الزمالك وهو يشير بالصمت.

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وأوضح روقا عبر حسابه على إنستجرام: "بمناسبة الصورة المنتشرة على (السوشيال ميديا) تحت مسمى أن المقصود بها جمهور الزمالك".

وتابع "مستحيل أعبر عن غضبي بذلك الشكل مع جمهور الزمالك وأنا واحد منهم".

وكشف روقا "كل ما في الأمر أن هناك 3 أشخاص في المدرب توجهي لي بالسباب بأبي وأمي وأبشع الإهانات وهذا أمر جديد عليّ".

وأضاف روقا "متأكد أن هؤلاء الأشخاص لا يمثلوا جمهور الزمالك الذين أنا من ضمنهم قبل أن أكون لاعب في الفريق".

واختتم تصريحاته "إذا تم فهمي بهذه الصورة فوجب التوضيح مني وشكرا".

وحقق الزمالك نقطة من مباراتين في كأس الرابطة، ويلعب الفريق مباراته المقبلة أمام غزل المحلة.

الزمالك محمد أشرف روقا كأس الرابطة
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