مصر قد تلعب المباراة الأخيرة.. مصدر من كاف يكشف لـ في الجول مصير ملعب جابوما

كشف مصدر داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) مصير ملعب جابوما في مدينة دوالا، بعد العديد من الشكاوى بشأن سوء أرضية ملعبه.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "اجتماع اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا انتهى منذ قليل، وتم الاستقرار على غلق الملعب من بعد دور الـ 16، ونقل المباريات المنظمة عليه لملعب أحمدو أهيدجو بداية من الدور ربع النهائي".

وشرح المصدر: "اللجنة اتخذت القرار بنقل المباريات بداية من ربع النهائي، لأنه من الصعب نقل مباريات دور المجموعات ودور الـ 16 لأسباب أمنية تتعلق بالقدرة على تأمين أكثر من منتخب في وقت واحد في دوالا، وأيضا حتى لا يحدث ضغط على ملعب أحمدو أهيدجو في ياوندي".

وكشف "اللجنة المنظمة العليا وعدت كاف برفع كفاءة الملعب خلال الساعات المقبلة، قبل مواجهة الجزائر وكوت ديفوار والعمل على ذلك بدأ بالفعل".

وأتم "كاف أبلغ اللجنة العليا غضبه بسبب أرضية الملعب، والتي لا ترتقي لمعاييره، وسيفحص بقية الملاعب بشكل مستمر للوقوف على استعدادها للمباريات الإقصائية".

واستضاف الملعب 4 مباريات في المجموعة الخامسة في كأس إفريقيا والتي تضم الجزائر وكوت ديفوار وسيراليون وغينيا الاستوائية.

ومن المفترض أن يستضيف اللقاء مباراة الجزائر وكوت ديفوار، ومباراة دور الـ 16 بين وصيف المجموعة الرابعة الذي قد يكون المنتخب المصري، ومتصدر المجموعة الخامسة.

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