مؤتمر مهاجم السودان: نعرف كل لاعبي منتخب مصر.. ونستهدف الفوز والتأهل

يستهدف محمد عبد الرحمن لاعب منتخب السودان الفوز على مصر والتأهل للمرحلة المقبلة من كأس الأمم الإفريقية 2021.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة السودان في الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لكأس أمم إفريقيا 2021.

وقال محمد عبد الرحمن في المؤتمر الصحفي: "واجهنا مصر في كأس العرب، ولديهم لاعبين معروفين لنا، ونشاهدهم في الدوريات".

وتابع "نعم خسرنا بالخمسة في مواجهة مصر في كأس العرب، لكن هذه منافسة مختلفة ولكل مباراة ظروفها وقد أعددنا انفسنا بشكل جيد".

وأضاف "المنتخب المصري منتخب كبير وأعرف كل اللاعبين، مواجهتهم نعتبرها دربي خاص بالنسبة لنا".

وأكمل "في السودان لدينا ثقة كبيرة في أنفسنا ونستطيع أن نكون ندا قويا".

وواصل "سنجتهد في انفاذ كل توجيهات الفني وتنفيد استراتيجيته الموضوعة على مدار عمر المباراة".

وأتم "لدينا أهداف أن نقدم أفضل ما لدينا للفوز على مصر ونتأهل للمرحلة المقبلة".

ويتذيل منتخب السودان ترتيب المجموعة الرابعة برصيد نقطة واحدة من تعادل مع غينيا بيساو.

وسقط صقور الجديان في فخ الخسارة أمام نيجيريا بنتيجة 3-1.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني برصيد 3 نقاط من الفوز على غينيا بيساو بهدف دون مقابل.