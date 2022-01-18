مصطفى غربال من إفريقيا.. فيفا يكشف حكام كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حكام منافسات كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 3 إلى 11 فبراير المقبل.

ويمثل الجزائري مصطفى غربال حكام قارة إفريقيا كحكم ساحة ضمن خمسة حكام ساحة في البطولة.

ويشارك الأهلي المصري في مونديال الأندية بعد الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا على كايزر تشيفز.

وجاء حكام الساحة المشاركين في مونديال الأندية كالآتي:

من قارة إفريقيا: الجزائري مصطفى غربال

من قارة آسيا: الأسترالي كريس بيث

من قارة أوروبا: الفرنسي كليمينت توربين

من قارة أمريكا الجنوبية: الأرجنتيني فيرناندو راباليني

من قارة أمريكا الشمالية: المكسيكي سيزار راموس

ولم يتم اختيار أي حكم إفريقي ضمن حكام تقنية الفيديو بينما تم اختيار الإماراتي عمار الجينيبي.

بينما تم الاستقرار على اختيار ديفيد ياريبوينين حكم دولة بابوا نيو غينيا من أوقيانوسيا كحكم بديل.