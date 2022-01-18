مؤتمر مدرب السودان: عبد الرحمن سيكون إضافة لنا أمام مصر.. وغياب القائد

الثلاثاء، 18 يناير 2022 - 18:31

كتب : FilGoal

برهان تية - السودان

أعلن برهان تية المدير الفني لمنتخب السودان غياب صلاح الدين النمر قائد صقور الجديان عن مواجهة مصر.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة السودان في الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لكأس أمم إفريقيا 2021.

وقال برهان تية في المؤتمر الصحفي: "سعداء بالحضور الإعلامي في هذا المؤتمر، ونشعر بالحزن لتأخير انطلاقه 25 دقيقة في بطولة كبيرة مثل أمم إفريقيا".

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وتطرق للحديث عن المباراة قائلا: "افتقدنا محمد عبد الرحمن بسبب الإصابة، تعافى الآن ويتدرب معنا بعدما غاب عن مباراة نيجيريا، وسيكون إضافة في مواجهتنا أمام مصر".

وتابع "عزيمتنا كبيرة في تحقيق الفوز علي منتخب مصر، مع كامل احترامنا له كأحد أفضل المنتخبات على مستوى القارة الإفريقية".

وأوضح "في كرة القدم كل الاحتمالات واردة، ربما نفوز أو نخسر، وقد نتعادل، ونحن نسعى للفوز ولا نراه صعبا".

وأضاف "نفتقد صلاح قائد الفريق بسبب الإصابة ولدينا لاعبين شباب سيحاولون تعويضه بالرغم من خبرته الكبير".

وأتم "أتمنى أن يكون البدلاء على مستوى جيد خاصة أن لهم خبرات على مستوى الفئات السنية وسيحاولون تعويض غيابه".

ويتذيل منتخب السودان ترتيب المجموعة الرابعة برصيد نقطة واحدة من تعادل مع غينيا بيساو.

وسقط صقور الجديان في فخ الخسارة أمام نيجيريا بنتيجة 3-1.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني برصيد 3 نقاط من الفوز على غينيا بيساو بهدف دون مقابل.

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