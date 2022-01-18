بكاري جاساما حكما لمباراة الجزائر وكوت ديفوار

الثلاثاء، 18 يناير 2022 - 17:46

كتب : محمد عبد العظيم

باكاري جاساما

يدير الجامبي بكاري جاساما مباراة الجزائر وكوت ديفوار الحاسمة في المجموعة الخامسة من كأس أمم إفريقيا 2021، حسبما علم FilGoal.com.

وسيتواجد التونسي هيثم قيراط حكما لتقنية الفيديو.

وأدار الجامبي مباراة نيجيريا ومصر في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة والتي انتهت بفوز النسور الخضر بنتيجة 1-0.

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وستكون مباراة الجزائر وكوت ديفوار حاسمة في مصير تأهل حامل اللقب، بعدما اكتفى بحصد نقطة واحدة من تعادل سلبي مع سيراليون وخسارة من غينيا الإستوائية.

ويتصدر منتخب كوت ديفوار الترتيب برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل ويحتاج على الأقل لتعادل من أجل التأهل.

يذكر أن بطل المجموعة الخاسمة سيواجه وصيف المجموعة الرابعة التي تضم منتخب مصر.

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