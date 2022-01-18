مؤتمر عبد العاطي: كأس الرابطة تأخذ الطابع الرسمي.. فزنا رغم أن الأداء لم يكن الأفضل

الثلاثاء، 18 يناير 2022 - 17:29

كتب : FilGoal

مجدي عبد العاطي - المدير الفني لفريق فاركو

أبدى مجدي عبد العاطي المدير الفني لـ فاركو سعادته بالفوز على الزمالك بثنائية دون مقابل في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة من كأس الرابطة.

وفاز فاركو على الزمالك بهدفين دون رد اليوم الثلاثاء على ملعب الإسكندرية في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة في كأس الرابطة.

وقال عبد العاطي في المؤتمر الصحفي: "خضنا مباراة جيدة جدا، بطولة تُقام لأول مرة وسعيد بالمشاركة بها خاصة في فترة توقف الدوري".

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وتابع "البطولة تأخذ الطابع الرسمي والكل يشارك ولديه طموح في الفوز بلقبها".

وأضاف "كافة الفرق لديها حظوظ متساوية في البطولة، اللاعبون قدموا مباراة جيدة ونجحنا في خطف هدف في بداية المباراة رغم أن الأداء لم يكن الأفضل".

وأكمل "مباراة سيراميكا كليوباترا أداءنا فيها كان أفضل، والفوز اليوم يجعلنا ننافس على التأهل".

وأوضح "الخسارة في المباراة السابقة أمام سيراميكا كليوباترا كانت درس قاسي جدا".

وأتم "أخبرت اللاعبين أن نُنفذ كل التعليمات ونسير على نفس النهج، التغيرات أثرت بالشكل الجيد في الأداء".

واستطاع فاركو التسجيل مبكرا ثم عزز تقدمه من ركلة جزاء رغم تألق محمد عواد حارس مرمى الزمالك ليرتقي الأول لوصافة ترتيب المجموعة ورصيده 3 نقاط بينما تراجع الأخير للمرتبة الخامسة ورصيده نقطة.

فاركو كأس الرابطة مجدي عبدالعاطي
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