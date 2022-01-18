رئيس الاتحاد الجزائري: لم نعترض على حكم لقاء كوت ديفوار لهذا السبب

الثلاثاء، 18 يناير 2022 - 17:21

كتب : FilGoal

سفيان فيجولي الجزائر أمم إفريقيا

نفى شرف الدين عمارة رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم التقارير التي قالت إن المنتخب الجزائري تقدم باحتجاج رسمي للجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية 2021 ضد حكم مباراته ضد كوت ديفوار.

ويلعب منتخب الجزائر ضد كوت ديفوار في ختام دور المجموعات يوم الخميس المقبل.

وقال عمارة في تصريحات لقناة الجزائر الدولية: "لم نعرف اسم الحكم بعد حتى نعترض عليه".

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وأضاف "رأينا التقارير التي تقول إنه تم تعيين حكم لقاء الجزائر وكوت ديفوار وأننا طالبنا بتغييره".

وأكمل "كيف نطلب تغيير حكم اللقاء ونحن لا نعلم من يكون من الأساس".

وذكرت شبكة beIN sports يوم الإثنين أن اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية أعلنت تعيين الحكم البتسواني جوشوا بوندو لإدارة المباراة.

الأمر الذي اعترض عليه منتخب الجزائر. وفقا لما ذكرته الشبكة القطرية.

ويحتل منتخب الجزائر حامل لقب البطولة المركز الأخير في المجموعة الخامسة بنقطة واحدة، بعد التعادل السلبي مع سيراليون والخسارة من غينيا الاستوائية.

ويحتاج منتخب الجزائر للفوز في المباراة من أجل التأهل لدور الـ16. وأي نتيجة أخرى تطيح به من البطولة.

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