مؤتمر كارتيرون: أوباما أفضل لاعب رقم 10 في إفريقيا.. ولا أعرف ما في ذهن بنشرقي

يرى باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك أن لاعبه يوسف إبراهيم "أوباما"، هو أفضل لاعب في مركز 10 في إفريقيا.

وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي لمباراة فاركو في كأس الرابطة، والتي خسرها الفريق 2-0: "حزين من النتيجة، هي نتيجة مستحقة وطبيعية لفريقنا الذي كان رد فعل فقط".

وأوضح "الفترة المقبلة سيكون فيها تغيير كامل واستعداد آخر لمباريات دوري أبطال إفريقيا والدوري".

وأكمل "أوباما أفضل لاعب رقم 10 في إفريقيا. هو لاعب مفيد ومهم. إهداره لركلة الجزاء ضد إنبي ليس معناه أنه سيء".

وشدد "لدينا غيابات كثيرة وآخرها رحيل مصطفى فتحي. نجرب لاعبين كثر في تلك المباريات، وهناك لاعبون يستطيعون اللعب للزمالك ولاعبون لا يقدروا".

وأردف "أنا معتاد على أسئلة عدم لعب الناشئين، ولو لعبوا سيتم سؤالي لماذا لا يلعب الزمالك بالكبار. أرى أن الدقائق التي يحصلون عليها في الوقت الحالي مناسبة لهم".

وأكمل "إصابتا طارق حامد وأيمن حفني كدمتين قويتين ويحتاجان وقت للعودة. شيكابالا يتعافى من كورونا وتدرب مرتين في الأسبوع الماضي".

واستدرك "نلعب على كل بطولة ونريد الفوز وتجربة الناشئين، وهذا ليس مبررا للخسارة. اللاعبون الذين يسجلون معنا أهدافا منضمون لمنتخباتهم ولذلك لم نسجل".

وأتم "يوجد بدائل كثيرة لمصطفى فتحي مثل أشرف بنشرقي وزيزو. أتمنى بقاء بنشرقي وسعيد بحصوله على مستحقاته وهذا معناه أن رئيس النادي يحاول حل المشاكل، ولا أعرف ما في ذهنه من ناحية الرحيل أو البقاء".

وفاز فاركو على الزمالك بهدفين دون رد اليوم الثلاثاء على ملعب الإسكندرية في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة في كأس الرابطة.

واستطاع فاركو التسجيل مبكرا ثم عزز تقدمه من ركلة جزاء رغم تألق محمد عواد حارس مرمى الزمالك ليرتقي الأول لوصافة ترتيب المجموعة ورصيده 3 نقاط بينما تراجع الأخير للمرتبة الخامسة ورصيده نقطة.