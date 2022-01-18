تشكيل أمم إفريقيا - السنغال بالقوة الضاربة.. ومالاوي تلعب بثنائي هجومي

الثلاثاء، 18 يناير 2022 - 17:00

كتب : FilGoal

ساديو ماني - السنغال وغينيا - كأس أمم إفريقيا 2021

أعلن منتخب السنغال تشكيل مباراته ضد مالاوي في كأس أمم إفريقيا 2021 يوم الثلاثاء.

وشهد التشكيل عودة الحارس إدوارد ميندي والمدافع كاليدو كوليبالي وإدريسا جانا جاي بعد الشفاء من فيروس كورونا.

وجاء تشكيل أسود التيرانجا:

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حارس المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: ساليو سيس - عبده ديالو - كاليدو كوليبالي - بونا سار

وسط الملعب: نمبالي ميندي - شيخو كوياتي - حبيب ديالو - إدريسا جانا جاي

الهجوم: بولاي ديا - ساديو ماني

بينما تشكيل مالاوي:

حراسة المرمى: تشارليز توم

خط الدفاع: ستانلي سانودي - جوميزجاني شيروا - دينس تشيمبزي - لاولينس شازيا

خط الوسط: ميكوم ماهون - جون باندا - شيمويومي إيدانا - فرانسيسكو مادينجا

خط الهجوم: جابادينيو ماهونجو - خدي ميابا

وتنطلق المباراة الساعة 6 مساء وتنقلها قناة beIN Max 1.

وفازت السنغال بهدف على زيمبابوي وتعادلت مع غينيا.

فيما خسرت مالاوي من غينيا وانتصرت على زيمبابوي.

السنغال مالاوي كأس الأمم الإفريقية
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