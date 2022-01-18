انتهت كأس الرابطة - طلائع الجيش (0) (0) كليوباترا.. وإنبي (0) (0) المحلة.. تعادلان سلبيان
الثلاثاء، 18 يناير 2022 - 16:46
كتب : FilGoal
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طلائع الجيش × سيراميكا كليوباترا
ويواجه طلائع الجيش سيراميكا كليوباترا، بعد تعادل الأول مع غزل المحلة في الجولة الأولى، فيما فاز كليوباترا على فاركو 4-2.
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انتهت
ق 90+4: شادي حسين ورأسية قوية ترتطم بالقائك الأيمن.
ق 90: الحكم يطرد سيف تقا لاعب سيراميكا لضرب لاعب الجيش بدون كرة.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 29: رأسية من لاعب طلائع الجيش تصل سهلة في يد الحارس.
انطلاق المباراة
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إنبي × غزل المحلة
ويواجه إنبي غزل المحلة، بعد تعادل الأول مع الزمالك سلبيا في الجولة الأولى.
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انتهت
ق 70: القائم الأيسر يمنع هدفا لإنبي من ركنية مباشرة مرت من الجميع.
ق 60: البلعوطي يتألق ويمنع انفرادا من تسجيل الهدف الأول.
بداية الشوط الثاني
ق 45+5: الحارس يتصدى لركلة جزاء من تصويب هشام عادل ونهاية الشوط الأول سلبيا.
ق 45+4: ركلة جزاء لغزل المحلة
ق 45+3: الحكم طلب من اللاعبين البقاء في أرض الملعب عقب إطلاق صافرة نهاية الشوط للعودة لتقنية الفيديو.
نهاية الشوط الأول
ق 30: بطاقة حمراء لإيهاب سمير لاعب غزل المحلة بعد تدخل قوي على الطائر على دينوبيتر
انطلاق المباراة