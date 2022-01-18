كأس الرابطة - موعد مباراة الزمالك أمام غزل المحلة.. القنوات الناقلة
الثلاثاء، 18 يناير 2022 - 16:30
كتب : FilGoal
يلعب الزمالك ثالث مبارياته في كأس الرابطة المصرية في نسختها الأولى بمواجهة فاركو.
وأوقعت القرعة الزمالك في المجموعة الثالثة إلى جانب فرق إنبي وطلائع الجيش وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا وفاركو.
وتعادل الزمالك دون أهداف أمام إنبي في الجولة الأولى.
وتقام مباريات دور المجموعات في البطولة خلال فترة التوقف الحالية بسبب كأس الأمم الإفريقية.
وتقام مباراة الزمالك مع غزل المحلة ايوم السبت المقبل 22 يناير.
ويلعب اللقاء في تمام الساعة 5:00 مساء على ستاد القاهرة.
وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.
وجاءت مجموعات كأس الرابطة كالتالي:
المجموعة الأولى: بيراميدز - الاتحاد - مصر للمقاصة - إيسترن كومباني - المصري - فيوتشر
المجموعة الثانية: الأهلي - المقاولون العرب - البنك الأهلي - الجونة - سموحة - الإسماعيلي
المجموعة الثالثة: الزمالك - إنبي - طلائع الجيش - غزل المحلة - سيراميكا كليوباترا - فاركو