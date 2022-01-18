تقارير: حكم مباراة ميلان اعتذر باكيا للاعبين عقب المباراة

كشفت صحيفة كوريرو ديلو سبورت الإيطالية عن دخول حكم مباراة ميلان وسبيزيا ماركو سيرا في حالة من البكاء بعد الخطأ الذي ارتكبه خلال المباراة.

سبيزيا كان قد فاز على ميلان بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب سان سيرو.

وخلال الدقائق الأخيرة سجل ميسياس هدفا لميلان ولكن الحكم ألغاه واحتسب ركلة حرة مباشرة للفريق قبل الهدف دون ترك مبدأ إتاحة الفرصة، قبل أن يسجل سبيزيا هدف الفوز.

وخلال المباراة ظهر رد فعل الحكم على وجهه بسبب الخطأ الذي ارتكبه مما جعل ريبيتش لاعب ميلان والذي كان يعترض على القرار يذهب لمعانقته.

سيرا والذي كان يعرف مدى الخطأ الذي ارتكبه ذهب لغرف خلع ملابس ميلان عقب المباراة للاعتذار عن الخطأ الذي ارتكبه، وبعدها دخل اللاعب في حالة من البكاء بسبب معرفته بأنه سيتم عقابه بالإيقاف على الأرجح بسبب الخطأ الكبير.

عقب بكاء سيرا تدخل عدد من لاعبي ميلان على رأسهم زلاتان إبراهيموفيتش من أجل تهدئته.

ستيفانو بيولي مدرب ميلان هو أيضا ان قد أكد بأن سيرا قد اعتذر للاعبين داخل غرف خلع الملابس وذلك خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة مشددا على أنه حزين من أجل الحكم كشخص، كما أن لجنة الحكام الإيطالية قد أصدرت اعتذارا رسميا لميلان.

هزيمة ميلان أوقفت رصيده عند النقطة الـ 48 في المركز الثاني بفارق نقطتين مؤقتا عن إنتر ميلان، بينما ارتفع رصيد سبيزيا للنقطة الـ 22 في المركز الـ 14.