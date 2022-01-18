الاتحاد التونسي: شفاء دراجر من فيروس كورونا وارتفاع عدد اللاعبين المصابين إلى 12

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم تعافي محمد دراجر و إصابة 7 لاعبين بفيروس كورونا في صفوف نسور قرطاج قبل يوم من مواجهة جامبيا في ختام مرحلة المجموعات.

وأفاد الاتحاد التونسي في بيان: "في إطار الاختبارات الدورية للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا التي يقوم بها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والتى تسبق كل مباراة كما تنص عليه قوانين البطولة، كشفت الفحوصات التي أجريت صباح يوم الثلاثاء عن إصابة 7 لاعبين".

وأضاف البيان "أصيب كل من علي معلول وأيمن دحمان وغيلان الشعلالي ومحمد علي بن رمضان ووهبي الخزري وعلي الجمل ومحمد أمين بن حميدة بفيروس كورونا، وقد تم عزلهم عن المجموعة".

وأكمل البيان "أثبتت التحاليل شفاء محمد دراجر، فيما يخضع الخمسة لاعبين الذين أصيبوا بفيروس كورونا منذ مدة للإحاطة الصحية والتحاليل السريعة بشكل دوري على أمل سلبية تحاليلهم قبل مقابلة جامبيا باعتبار عدم وجود أي أعراض لدى هؤلاء اللاعبين".

وكان السداسي ديلان برون ومحمد دراجر وعصام الجبالي وأسامة الحدادي ويوهان توزجار ونعيم السليتي قد غاب عن لقاء موريتانيا بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

المنتخب التونسي بدأ البطولة بدون خدمات نجمه يوسف المساكني للإصابة بفيروس كورونا أيضا.

ويحتل منتخب تونس المركز الثالث بالمجموعة السادسة برصيد 3 نقاط، فيما يتقاسم منتخب جامبيا صدارة الترتيب مع مالي برصيد 4 نقاط، وتتذيل موريتانيا المجموعة بلا نقاط.

وتشهد الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات مواجهة تونس ضد جامبيا، ومالي أمام موريتانيا.

ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى ثمن نهائي كأس إفريقيا بالإضافة إلى أفضل 4 فرق تحتل المركز الثالث.

واحتلت تونس المركز الرابع في كأس إفريقيا 2019 وتوجت باللقب مرة وحيدة عام 2004 في أرضها.

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