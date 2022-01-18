موعد قرعة الدور الفاصل في تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

الثلاثاء، 18 يناير 2022 - 16:00

كتب : FilGoal

كاف

تستضيف مدينة دوالا في الكاميرون قرعة الدور الحاسم من تصفيات أمم إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتستضيف الكاميرون منافسات أمم إفريقيا خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير.

وتأهلت 10 منتخبات إلى الدور الحاسم ستتنافس فيما بينها ليصعد 5 منها للمونديال.

وجاء تصنيف المنتخبات كالتالي:

التصنيف الأول: الجزائر - السنغال - المغرب - تونس - نيجيريا

التصنيف الثاني: مصر - غانا - مالي - الكاميرون - الكونغو الديموقراطية.

وتلعب المباريات بنظام الذهاب والإياب بين المنتخبات.

وستقام مباريات الذهاب على ملاعب منتخبات المستوى الثاني، فيما تُلعب لقاءات الإياب في أرض منتخبات المستوى الأول.

وتلعب المباريات خلال يومي 24 و29 مارس 2022.

ومن المنتظر أن تقام القرعة السبت المقبل 22 يناير في دوالا.

وتبدأ القرعة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع القرعة عبر قناة بي إن سبورتس الإخبارية والرياضية المغربية.

مصر إفريقيا موعد قرعة كأس العالم تصفيات كأس العالم
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