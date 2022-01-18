فاركو يهزم الزمالك بثنائية رغم تألق محمد عواد

فاز فاركو على الزمالك بهدفين دون رد اليوم الثلاثاء على ملعب الإسكندرية في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة في كأس الرابطة.

واستطاع فاركو التسجيل مبكرا ثم عزز تقدمه من ركلة جزاء رغم تألق محمد عواد حارس مرمى الزمالك ليرتقي الأول لوصافة ترتيب المجموعة ورصيده 3 نقاط بينما تراجع الأخير للمرتبة الخامسة ورصيده نقطة.

تقدم مبكر

واعتمد فاركو على عمرو جمال ورزقي حمرون ووليد فرج في الهجوم بينما قاد يوسف أسامة هجوم الزمالك ولعب إسلام جابر في وسط الملعب وكان عبد الله جمعة ظهيرا أيمن.

وبدأ فاركو المباراة بقوة على ملعب الإسكندرية، الذي لم تكن أرضيته جيدة، وتألق محمد عواد حارس مرمى الزمالك أمام محاولة من وليد فرج وتسديدة أخرى من عمرو جمال في الدقيقة الأولى.

لكن الفريق السكندري استطاع النيل من الشباك البيضاء في الدقيقة الثالثة بضربة رأس للمدافع عبد الله بكري إثر تمريرة عرضية بعد ركلة ركنية.

وكاد فاركو يسجل مجددا في الدقيقة 18 لولا تألق عواد أمام تسديدة وليد فرج.

لكن شباك الزمالك اهتزت للمرة الثانية في الدقيقة 26 بعد تسديدة من عزمي غومة الذي استغل كرة مرتدة من المدافع حسام عبد المجيد إثر تسديدة رزقي حمرون.

ثم استمع الحكم محمد الحنفي إلى حكم الفيديو ليقرر إلغاء الهدف بداعي تسلل غومة لحظة تسديد حمرون.

ورد الزمالك بفرصة خطيرة ليوسف إبراهيم "أوباما" لكن الأخير لم يلحق بالكرة ليصطدم بمحمد سعيد حارسي فاركو في الدقيقة 29.

ثم أتيحت فرصة كبيرة ليوسف أسامة الذي سدد من مسافة قريبة لكن افتقد الدقة ليتصدى سعيد في الدقيقة 30.

وذهب الحنفي للشاشة المنصوبة خارج الملعب لمراجعة لقطة اصطدام أوباما بسعيد لكنه رفض احتساب ركلة جزاء للزمالك.

وواصل عواد تألقه وأبعد تسديدة قوية من رزقي حمرون في الدقيقة 38 قبل أن ينتهي الشوط الأول.

وهدد غومة مرمى الزمالك مرة أخرى بتسديدة قوية في الدقيقة 49 لكن الكرة تمر بجوار القائم.

وحاول الزمالك جاهدا إدراك التعادل لكن اصطدم بدفاع قوي لمنافسه ولم يستطع تهديد مرمى محمد سعيد.

وأجرى فاركو تبديله الأول في الدقيقة 62 بمشاركة أحمد شريف بدلا من عمرو جمال، بينما دفع باتريس كارتيرون مدرب الزمالك بسيف جعفر بدلا من محمد أوناجم في الدقيقة 65.

ثم دفع مجدي عبد العاطي مدرب فاركو بالثنائي علي بهيج ومحمود جهاد بدلا من وليد فرج وحمرون في الدقيقة 71.

وشارك أحمد زكي وحسام أشرف بدلا من حسام عبد المجيد ويوسف أسامة في قائمة الزمالك في الدقيقة 72، ثم شارك حمدي علاء وسيد عبد الله بدلا من محمد أشرف "روقا" وإسلام جابر في الدقيقة 80.

وحصل فاركو على ركلة جزاء في الدقيقة 82 بعد عرقلة أحمد زكي للمهاجم أحمد شريف وتقدم الأخير ليسدد لكن عواد تصدى في الدقيقة 84.

لكن الحكم أعاد تنفيذ ركلة الجزاء بعدما تبين دخول لاعبين من الزمالك لمنطقة الجزاء أثناء تنفيذها.

هذه المرة تقدم أحمد مودي ليسدد الكرة على يسار عواد مسجلا الهدف الثاني لفاركو في الدقيقة 86 وليسدل الستار على المباراة.

ويلعب الزمالك يوم السبت ضد غزل المحلة في الجولة الثالثة بينما فاركو يواجه طلائع الجيش.