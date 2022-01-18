أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب نيجيريا: لن نضغط على الفرامل أمام غينيا بيساو

الثلاثاء، 18 يناير 2022 - 15:25

كتب : FilGoal

أجوستين إجوافون - نيجيريا

شدد أوجوستين إيجوافوين المدير الفني لمنتخب نيجيريا على أن فريقه لن يلعب بحماس أقل أمام غينيا بيساو مشيرا إلى أن الهدف دائما هو خلق أكبر عدد من الفرص.

ويلتقي المنتخب النيجيري مع غينيا بيساو في الجولة الثالثة من دور المجموعات لأمم إفريقيا في نسختها الـ33.

وأوقعت القرعة المنتخب المصري إلى جانب منتخبات نيجيريا وغينيا بيساو والسودان في المجموعة الرابعة.

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وقال أوجوستين إيجوافوين في المؤتمر الصحفي: "هدفنا الأكبر دائما هو خلق أكبر عدد ممكن من الفرص".

وأضاف "الأهداف تمنحك قوة بالطبع ولكن يجب أن نخلق العدد المطلوب من الفرص".

وتابع "الشيء الجيد هو أنناح سمنا التأهل من المجموعة".

وأتم "لن نلعب بمستوى أقل، لن نضغط على الفرامل. نحترم جميع المنافسين وسنلعب بنفس القوة".

ويتصدر منتخب نيجيريا المجموعة برصيد 6 نقاط وضمن صعوده كمتصدر للمجموعة، بينما يتواجد منتخب غينيا بيساو في المركز الثالث بنقطة واحدة.

ومن جانبه، قال إيكونج قائد نيجيريا: "نأخذ هذه المباراة بجدية مثل المباراتين الماضيين".

وأضاف "لا نقلل من شأن أيا من خصومنا، ستبقى أولوياتنا كما هي بتحقيق الفوز ".

وتستضيف الكاميرون أمم إفريقيا خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير بمشاركة 24 منتخبا.

نيجيريا غينيا بيساو أمم إفريقيا
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