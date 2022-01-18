120 ناشئا بنادي زد يخضعون لاختبار "DNA" بداية من الأسبوع المقبل

الثلاثاء، 18 يناير 2022 - 15:11

كتب : FilGoal

ناشئو زد

أعلن نادي زد إف سي، بدء إجراء اختبار الحمض النووي DNA للاعبي كرة القدم من الناشئين والشباب بداية من الأسبوع المقبل، ليصبح أول ناد كرة قدم في مصر يجري هذا الاختبار للناشئين.

ويأتي ذلك في إطار حرص إدارة نادي زد اف سي على إدخال أحدث تكنولوجيا في اكتشاف المواهب الرياضية بمختلف المحافظات وإعدادها وتطوير مستواها للوصول بها إلى مستويات عالمية، واستكمالًا لمسيرة نجاح النادي في قيادة تطوير قطاعات الناشئين في مصر مما أهله للفوز بجائزة جلوب سوكر العالمية كأفضل قطاع ناشئين في أفريقيا.

ويهدف نادي زد اف سي من إجراء اختبار الحمض النووي DNA للناشئين تحديد 35 نوعا من القياسات البدنية والطبية للاعبين، لتحديد المتطلبات البدنية وبرامج التغذية المحددة لكل لاعب، فضلا عن المساهمة في تحديد خطوات برامج الاستشفاء وعلاج المصابين، ويطبق هذا النظام بكبرى الأندية العالمية، ويسعى نادي زد اف سي من تطبيق هذه التقنية الحديثة تطوير مستوى اللاعبين وفقا لأحدث البرامج العالمية للوصول بهم إلى مستوى يمكنهم من الاحتراف الخارجي واللعب في أقوى الدوريات الأوروبية.

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وفي ذلك الاطار قال الدكتور أحمد عبد الله رئيس قطاع كرة القدم بنادي زد أف سي، إن النادي يسعى إلى إدخال أحدث تكنولوجيا في الرياضة، بداية من إنشاء منصة لتسجيل اللاعبين إلكترونيا للاختبار بالنادي، ومرورًا بإتباع أحدث الأساليب في التدريب بالتعاون مع نادي بورسيا دورتموند الألماني-والذي يعد من أكبر قطاعات الناشئين في أوروبا- ووصولا إلى اسخدام اختبار الحمض النووي في تحديد الحالة الصحية العامة لكل لاعب للتعرف على جرعات التدريب المناسبة وتجنب الإصابات العضلية، ومعرفة الوقت المناسب وأفضل طريقة للتعامل معه.

أوضح "عبد الله"، أن نادي زد اف سي تعاقد مع شركة Map My Genome-المتخصصة في إجراء الاختبارات الطبية لجميع الرياضيين- وستتولى بداية من الأسبوع المقبل إجراء اختبار الحمض النووي لـ120 لاعبًا بقطاع الناشئين، لنصبح أول نادي في مصر يجري هذا الاختبار للاعبين من البراعم والناشئين بمختلف أعمارهم، وبناءً على نتائج الاختبار سيتولى المدربون في النادي إعداد أفضل البرامج التدريبية لتطوير مستويات ناشئين زد.

وجدير بالذكر أن نادي زد اف سي توج بجائزة أفضل قطاع ناشئين في أفريقيا ، في احتفالية جوائز جلوب سوكر العالمية، ليصبح أول قطاع رياضي خاص في مصر يفوز بهذه الجائزة والتي أقيمت ديسمبر الماضي بمدينة دبي، بحضور لفيف من نجوم وابطال كرة القدم بالعالم.

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