أمم إفريقيا - كاف يرفض تغيير ملعب لقاء الجزائر وكوت ديفوار

رفضت اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية تغيير ملعب جابوما الذي يحتضن مباراة الجزائر وكوت ديفوار.

وقال مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في تصريحات لـFilGoal.com: "تقرر عدم نقل المواجهة إلى ملعب آخر بعد طلب المنتخبين".

وأضاف "اللجنة المنظمة رفضت طلب الاتحاد الجزائري والايفواري بنقل المباراة بسبب سوء أرضية الملعب".

وأتم المصدر "لم تقرر اللجنة المنظمة حتى الآن مستقبل الملعب في استضافة باقي مباريات البطولة".

وكان مصدر من كاف قد أوضح أن اللجنة المنظمة لكأس إفريقيا 2021 تدرس غلق ملعب جابوما بسبب شكوى أطراف عدة من سوء أرضيته.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "اللجنة برئاسة باتريس موتسيبي (رئيس كاف) ستناقش إمكانية غلق الملعب".

وواصل "أكثر من فريق شكا سوء أرضية الملعب، نسبة كبيرة من أعضاء المكتب التنفيذي يدعمون غلق الملعب".

وأتم "لا تزال هناك 6 مباريات من المقرر أن يستضيفها الملعب، إذا أُغلق ستنقل هذه المواجهات لملعب أحمدو أهيدجو في ياوندي".

واستضاف الملعب 4 مباريات في المجموعة الخامسة في كأس إفريقيا والتي تضم الجزائر وكوت ديفوار وسيراليون وغينيا الاستوائية.

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ومن المقرر أن يستضيف الملعب مباراة مالي وموريتانيا يوم الخميس ولقاء في ثمن النهائي و2 في ربع النهائي وآخر في نصف النهائي.

وإذا تأهل منتخب مصر وصيفا لمجموعته الرابعة من المقرر أن يلعب مباراة ثمن النهائي في استاد جابوما.

وأعلن كاف في وقت سابق أن الملعب الذي سعته 50 ألف مقعد سيستضيف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021-2022.