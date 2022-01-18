سبورت تكشف خطة برشلونة البديلة حال فشل التعاقد مع هالاند

الثلاثاء، 18 يناير 2022 - 14:04

كتب : FilGoal

تقديم تشافي - خوان لابورتا

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن خطة برشلونة البديلة لتدعيم الفريق في حالة فشل التعاقد مع إيرلنج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند خلال الصيف المقبل.

هالاند وفقا للتقارير هو اللاعب الذي تضعه إدارة برشلونة على رأس القائمة المطلوبة لدعم الهجوم في الموسم المقبل، ليكون حجر أساس مشروع تشافي هيرنانديز مدرب الفريق المقبل.

الإدارة بقيادة لابورتا تعمل على صفقة هالاند منذ مدة طولية، وحسب التقارير فإن رغبة اللاعب في اللعب لبرشلونة موجودة بالفعل ولكن العائق سيكون ماديا بسبب الأزمة التي يمر بها النادي والتي يحاول التخلص من بعض اللاعبين لحلها حاليا.

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ولكن برشلونة وخصوصا تشافي قد وضعت خيارات بديلة في حالة فشل التعاقد مع هالاند وهو أمر وارد، الخيار الأول هو فوسان فيلاهوفيتش لاعب فيورنتينا هداف الدوري الإيطالي واللاعب المتألق خلال الموسم الحالي.

فلاهوفيتش يرغب في الانتقال إلى ناد أكبر من فيورنتينا خلال الموسم المقبل، وسعر اللاعب لن يقل عن 60 مليون يورو مما يجعله أيضا صفقة غير سهلة.

وسيكون فلاهوفيتش أحد الصراعات بين الأندية الكبرى بعد نهاية الموسم الحالي بعد إظهار قدراته في الدوري الإيطالي.

اللاعب الآخر الذي يعجب تشافي هو أليكساندر إيزاك لاعب ريال سوسيداد ومنتخب السويد، والذي يقدم أداء رائع مع الفريق الباسكي لفت إليه الأنظار خصوصا بعد بطولة اليورو الماضية.

يوجد في عقد إيزاك مع سوسيداد شرطا جزائيا يقدر بـ 90 مليون يورو وهو ما لن يجعل التفاوض مع فريقه سهلا من أجل التعاقد معه لرغبتهم في الاستفادة منه ماليا بأكبر قدر من الإمكان، خصوصا مع الحديث عن وجود عروض أخرى من أندية في الدوري الإنجليزي مثل أرسنال الذي يبحث عن ضم مهاجم كبير.

برشلونة كان قد بدأ في تدعيم صفوفه خلال شهر يناير الحالي، بعد التعاقد مع داني ألفيش في صفقة انتقال حر ثم التعاقد مع فيران توريس قداما من مانشستر سيتي.

برشلونة يحتل حاليا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 32 نقطة وبفارق نقطة عن الدخول إلى المربع الذهبي.

برشلونة ريال سوسيداد الدوري الإسباني.
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