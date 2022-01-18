انتهت كأس الرابطة - فاركو (2) (0) الزمالك

الثلاثاء، 18 يناير 2022 - 14:04

كتب : FilGoal

فاركو - الزمالك - عبد الله بكري

تابع مباشرة مباراة فاركو والزمالك اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من الدور الأول لكأس الرابطة.

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نهاية المباراة

ق86: أحمد مودي يسدد الكرة على يسار عواد ليسجل الهدف الثاني لفاركو

ق85: الحكم يعيد ركلة الجزاء بسبب دخول لاعبين من الزمالك أثناء تنفيذها

ق84: أحمد شريف يسدد ركلة الجزاء لكن عواد يتصدى

ق82: سقوط لاعب فاركو في منطقة جزاء الزمالك بعد تدخل أحمد زكي والحكم يحتسب ركلة جزاء للأول

ق80: نزول حمدي علاء وسيد عبد الله بدلا من روقا وإسلام جابر. تبديلان للزمالك

ق78: أوووووووه! أحمد شريف يسدد الكرة عالية ويضيع فرصة هائلة على فاركو

ق72: نزول حسام أشرف بدلا من يوسف أسامة ونزول أحمد زكي بدلا من حسام عبد المجيد. تبديلان للزمالك

ق71: تبديلان لفاركو. خروج وليد فرج ونزول علي بهيج. وخروج رزقي حمرون ونزول محمود جهاد

ق65: نزول سيف جعفر بدلا من محمد أوناجم في تشكيل الزمالك

ق62: خروج عمرو جمال ومشاركة أحمد شريف في فريق فاركو

ق49: تسديدة قوية من عزمي غومة لكن الكرة تمر بجوار القائم

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق47: إصابة رزقي حمرون لاعب فاركو وخروجه من الملعب

ق39: أووووووه! تسديدة قوية من رزاق سيسيه لكن الكرة تمر بجوار القائم

ق38: أووووووه! عواد يتألق مرة أخرى بتصد رائع لتسديدة قوية من فاركو

ق32: الحكم يرفض احتساب ركلة جزاء للزمالك بعد مراجعة لقطة التحام أوباما مع حارس فاركو

ق30: أوووووه! حارس فاركو يبعد كرة خطيرة من يوسف أسامة الذي سدد من داخل منطقة الجزاء

ق29: يوسف أوباما يسقط داخل منطقة جزاء فاركو إثر التحام مع الحارس

ق28: الفيديو يلغي الهدف بداعي تسلل عزمي غومة لحظة تسديد رزقي حمرون قبل أن تصطدم الكرة بحسام عبد المجيد

ق26: جوووول! الثاني لفاركو. عزمة غومة يسجل الهدف الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلا الكرة المرتدة من حسام عبد المجيد

ق21: بطاقة صفراء لعبد الله بكري بعد عرقلة أوباما

ق18: أوووووووه! تسديدة قوية من وليد فرج يبعدها عواد

ق16: إصابة رامي صبري لاعب فاركو

ق15: ركلة ركنية للزمالك من الجهة اليمنى

ق12: ضغط مستمر من فاركو وأحمد الصغيري يحصل على خطأ في اليمين ثم يحصل الفريق على ركلة ركنية

ق3: جوووووول! عبد الله بكري يسجل لفاركو. إثر ركلة ركنية، تمريرة عرضية من اليمين تابعها أحد اللاعبين بضربة رأس قبل أن يصوب بكري الكرة برأسه في شباك عواد

ق1: عواد يتألق أمام محاولة مبكرة لفاركو. سدد وليد فرج ليتصدى حارس الزمالك قبل أن يحاول عمرو جمال مرة أخرى ويبعد عواد الكرة

بداية المباراة

فاركو الزمالك كأس الرابطة
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