تونس تملك 18 لاعبا جاهزا لمواجهة جامبيا بعد تعافي 3 لاعبين من كورونا

الثلاثاء، 18 يناير 2022 - 13:47

كتب : FilGoal

منتخب تونس أمم إفريقيا

أصبح منتخب تونس يملك 18 لاعبا فقط يمكنهم اللعب أمام جامبيا في ختام مرحلة المجموعات ببطولة أمم إفريقيا.

فقد واصل فيروس كورونا ضرب صفوف المنتخب التونسي حين اكتشف نسور قرطاج إصابة 7 لاعبين جدد بالفيروس وتأكد غيابهم عن المباراة.

وكان السداسي ديلان برون ومحمد دراجر وعصام الجبالي وأسامة الحدادي ويوهان توزجار ونعيم السليتي قد غاب عن لقاء موريتانيا بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

أخبار متعلقة
مصدر من كاف يكشف لـ في الجول إمكانية غلق ملعب جابوما الذي قد يحتضن لقاء مصر مصدر من كاف لـ في الجول: 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف تونس اختبر معلوماتك عن أشهر لاعبي منتخب المغرب في كأس أمم إفريقيا في الجول يؤكد: إيجابية مسحة فيروس كورونا لـ علي معلول

وذكرت إذاعة موزاييك التونسية أن الثلاثي السليتي ودراجر وبرن تعافى من الفيروس ليرتفع عدد اللاعبين الجاهزين للمشاركة أمام جامبيا إلى 18.

وقال مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لـFilGoal.com يوم الثلاثاء: "هناك 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف منتخب تونس".

وأضاف المصدر "يتعلق الأمر بكل من علي معلول ووهبي الخزري ومحمد علي بن رمضان ومحمد بن حميدة وغيلان الشعلالي وعلي الجمل وأيمن دحمان".

وأتم مصدر كاف "تم اخطارنا من خلال اللجنة الطبية وخضع جميع المصابين للعزل في فندق الإقامة".

وتأكد FilGoal.com من مصادره من إيجابية مسحة الظهير الأيسر لمنتخب تونس والنادي الأهلي علي معلول، وأن اللاعب بصحة جيدة والأعراض بسيطة، وتم عزله عن باقي أعضاء المنتخب.

وكان المنتخب التونسي قد بدأ البطولة بدون خدمات نجمه يوسف المساكني للإصابة بفيروس كورونا أيضا.

ويحتل منتخب تونس المركز الثالث بالمجموعة السادسة برصيد 3 نقاط، فيما يتقاسم منتخب جامبيا صدارة الترتيب مع مالي برصيد 4 نقاط، وتتذيل موريتانيا المجموعة بلا نقاط.

وتشهد الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات مواجهة تونس ضد جامبيا، ومالي أمام موريتانيا.

ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى ثمن نهائي كأس إفريقيا بالإضافة إلى أفضل 4 فرق تحتل المركز الثالث.

واحتلت تونس المركز الرابع في كأس إفريقيا 2019 وتوجت باللقب مرة وحيدة عام 2004 في أرضها.

تونس علي معلول جامبيا
نرشح لكم
أمم إفريقيا - مؤتمر السولية: هدفنا التتويج باللقب أمم إفريقيا - مؤتمر كيروش: جاهزون للصعود للأدوار الإقصائية.. ونحترم كل المنافسين أمم إفريقيا - كاف يرفض تغيير ملعب لقاء الجزائر وكوت ديفوار مدرب جامبيا لـ في الجول: حالات إيجابية منتظرة بـ كورونا بعد ظهور الأعراض على بعض الأفراد
أخر الأخبار
تليجراف: روني ولامبارد مرشحان لتدريب إيفرتون 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أمم إفريقيا - مؤتمر السولية: هدفنا التتويج باللقب 27 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أمم إفريقيا - مؤتمر كيروش: جاهزون للصعود للأدوار الإقصائية.. ونحترم كل المنافسين 36 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أمم إفريقيا - كاف يرفض تغيير ملعب لقاء الجزائر وكوت ديفوار 43 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
سبورت تكشف خطة برشلونة البديلة حال فشل التعاقد مع هالاند ساعة | الدوري الإسباني
مباشر كأس الرابطة - فاركو (1) (0) الزمالك.. الفيديو يلغي هدفا ساعة | مصر
مدرب جامبيا لـ في الجول: حالات إيجابية منتظرة بـ كورونا بعد ظهور الأعراض على بعض الأفراد ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
تونس تملك 18 لاعبا جاهزا لمواجهة جامبيا بعد تعافي 3 لاعبين من كورونا ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من كأس الرابطة حال عدم تنفيذ 3 شروط 2 ماذا يقول قانون كرة القدم في أزمة مالي وتونس 3 مؤتمر موسيماني: هذا اللاعب نجم المباراة وتلك المجموعة ستكمل كأس الرابطة.. قد نعير البعض 4 رسالة شديدة اللهجة من وزير الرياضة للاعبي منتخب مصر.. والكشف عن مصير كيروش