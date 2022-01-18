تونس تملك 18 لاعبا جاهزا لمواجهة جامبيا بعد تعافي 3 لاعبين من كورونا

أصبح منتخب تونس يملك 18 لاعبا فقط يمكنهم اللعب أمام جامبيا في ختام مرحلة المجموعات ببطولة أمم إفريقيا.

فقد واصل فيروس كورونا ضرب صفوف المنتخب التونسي حين اكتشف نسور قرطاج إصابة 7 لاعبين جدد بالفيروس وتأكد غيابهم عن المباراة.

وكان السداسي ديلان برون ومحمد دراجر وعصام الجبالي وأسامة الحدادي ويوهان توزجار ونعيم السليتي قد غاب عن لقاء موريتانيا بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

وذكرت إذاعة موزاييك التونسية أن الثلاثي السليتي ودراجر وبرن تعافى من الفيروس ليرتفع عدد اللاعبين الجاهزين للمشاركة أمام جامبيا إلى 18.

وقال مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لـFilGoal.com يوم الثلاثاء: "هناك 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف منتخب تونس".

وأضاف المصدر "يتعلق الأمر بكل من علي معلول ووهبي الخزري ومحمد علي بن رمضان ومحمد بن حميدة وغيلان الشعلالي وعلي الجمل وأيمن دحمان".

وأتم مصدر كاف "تم اخطارنا من خلال اللجنة الطبية وخضع جميع المصابين للعزل في فندق الإقامة".

وتأكد FilGoal.com من مصادره من إيجابية مسحة الظهير الأيسر لمنتخب تونس والنادي الأهلي علي معلول، وأن اللاعب بصحة جيدة والأعراض بسيطة، وتم عزله عن باقي أعضاء المنتخب.

وكان المنتخب التونسي قد بدأ البطولة بدون خدمات نجمه يوسف المساكني للإصابة بفيروس كورونا أيضا.

ويحتل منتخب تونس المركز الثالث بالمجموعة السادسة برصيد 3 نقاط، فيما يتقاسم منتخب جامبيا صدارة الترتيب مع مالي برصيد 4 نقاط، وتتذيل موريتانيا المجموعة بلا نقاط.

وتشهد الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات مواجهة تونس ضد جامبيا، ومالي أمام موريتانيا.

ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى ثمن نهائي كأس إفريقيا بالإضافة إلى أفضل 4 فرق تحتل المركز الثالث.

واحتلت تونس المركز الرابع في كأس إفريقيا 2019 وتوجت باللقب مرة وحيدة عام 2004 في أرضها.

video:1