تشكيل فاركو - عمرو جمال وحمرون يقودان الهجوم ضد الزمالك

الثلاثاء، 18 يناير 2022 - 13:31

كتب : FilGoal

أحمد شريف يسجل ويحتفل بهدف فاركو في إيسترن كومباني

أعلن فاركو تشكيله لمواجهة الزمالك اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الرابطة.

وجاء التشكيل:

حارس المرمى: محمد سعيد

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الدفاع: عبد الله بكري - رامي صبري - أحمد عبد العزيز "مودي"

وسط الملعب: محمود حمادة - أحمد الصغيري - كينجسلي سوكاري - عزمي غومه

الهجوم: وليد علي - عمرو جمال - رزقي حمرون

البدلاء: محمود السيد وأحمد عوض وجابر كامل وأحمد البحراوي ومحمود عماد ومحمود جهاد وإسلام جمال وأحمد شريف وعلي بهيج

وخسر فاركو أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى.

ويحتل المركز الأخير في المجموعة الثالثة.

وتنطلق المباراة الساعة 2:30 مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس 1.

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