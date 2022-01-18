تشكيل فاركو - عمرو جمال وحمرون يقودان الهجوم ضد الزمالك

أعلن فاركو تشكيله لمواجهة الزمالك اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الرابطة.

وجاء التشكيل:

حارس المرمى: محمد سعيد

الدفاع: عبد الله بكري - رامي صبري - أحمد عبد العزيز "مودي"

وسط الملعب: محمود حمادة - أحمد الصغيري - كينجسلي سوكاري - عزمي غومه

الهجوم: وليد علي - عمرو جمال - رزقي حمرون

البدلاء: محمود السيد وأحمد عوض وجابر كامل وأحمد البحراوي ومحمود عماد ومحمود جهاد وإسلام جمال وأحمد شريف وعلي بهيج

وخسر فاركو أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى.

ويحتل المركز الأخير في المجموعة الثالثة.

وتنطلق المباراة الساعة 2:30 مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس 1.