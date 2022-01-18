تشكيل الزمالك - سيسيه وإسلام جابر ويوسف أسامة يواجهون فاركو

أعلن الزمالك تشكيله لمباراة فاركو اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الرابطة.

وجاء التشكيل:

حارس المرمى: محمد عواد

الدفاع: محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - عبد الله جمعة

وسط الملعب: محمد أوناجم - إسلام جابر - يوسف إبراهيم "أوباما" - محمد أشرف "روقا" - رزاق سيسيه

الهجوم: يوسف أسامة

البدلاء: السيد عطية ومحمد حمدي وأحمد زكي وحمدي علاء ومحمد حسام وسيف جعفر وسيف محمد وحسام أشرف وماجد هاني

وتعادل الزمالك في الجولة الأولى بدون أهداف أمام إنبي ويحتل المركز الرابع في المجموعة الثالثة متساويا مع الأخير صاحب المركز الخامس.

وتنطلق المباراة الساعة 2:30 مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس 1.