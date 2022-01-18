سلة - أحمد مهيب لـ في الجول: لم أشك في الفوز على الزمالك

كشف أحمد مهيب لاعب الأهلي لكرة السلة على سبب حبه للفريق منذ الطفولة وعن كيفية حسمه لمباراة الزمالك في دوري السوبر.

وفاز الأهلي على الزمالك عقب لقاء مثير بين الناديين حسمه الأول بنتيجة 86-85 في دوري السوبر للمحترفين يوم الأمس الإثنين.

وشهدت الثانية الأخيرة تسجيل أحمد مهيب لثلاثية قاتلة حسمت الفوز للأهلي.

وقال مهيب في حوار مع FilGoal.com: "الحمد لله على الفوز على الزمالك في ملعبه بأداء مميز ونتيجة بهذا السيناريو.. بالتأكيد فوز مهم في مشوار الفريق في المنافسة على لقب دوري السوبر الذي نتطلع إلى الفوز به في الموسم الجاري".

"الثلاثية القاتلة؟ توفيق من الله وتتويج لجهد زملائي.. هذه عقيدة داخل النادي الأهلي أن تلعب حتى آخر ثانية دون يأس أو استسلام".

"قبل أن انضم للأهلي كنت أعشق هذه الروح في أهداف محمد أبوتريكة وعماد متعب وغيرها من الأهداف التي ترسخ لهذه العقيدة".

"في الموسم الماضي كنت موفقا وسجلت ثلاثية قاتلة في الزمالك بصالة الأمير عبدالله الفيصل.. الثلاثية مثل أي رمية ولكن الروح التي يلعب بها الجميع في الأهلي تضع بصمة عليها.. يحدث ذلك عندما تؤمن بفريقك وبنفسك".

"القاضية في السلة؟ لم يكن لدي شك في أننا سوف نفوز.. هذه الروح تجري في دم الفريق حقآ.. ولم يكن لدي يأس.. لعبتها عالية لتتخطى لاعب الزمالك.. كما أنني كنت أشعر بتجمد يدي بعد أن جلست على الدكة لفترة طويلة.. نتدرب على مثل هذه الجمل وقد نفذتها مع طومسون برؤية من اوجستي الذي أشكره على ثقته بي".

"هناك فارق كبير بين الاحتفال والاستفزاز.. من حقك الاحتفال ولكن ليس مقبولا أن تأتي أمام دكة المنافس وتقوم بحركات غير رياضية.. الزمالك لعب مباراة قوية والنتيجة كانت في صالحه لذلك لم يكن هناك مبرر للخروج عن تركيز المباراة".

"نلعب لعبة جماعية ولكل منا دور يؤديه ومن ثم يأتي التوفيق من عند الله.. اتمنى ان يكون التوفيق حليفا لنا في الفترة المقبلة ونتوج بدوري السوبر".