أشرف خضر: ركلة جزاء الأهلي غير صحيحة.. وهذا سبب بيان الانسحاب

شدد أشرف خضر المدرب العام للإسماعيلي عن عدم رضاه على مستوى التحكيم خلال مباراة فريقه أمام الأهلي في كأس الرابطة المصرية.

وتعادل الإسماعيلي مع الأهلي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الرابطة المصرية.

وقال خضر في تصريحات عبر قناة صدى البلد: "اللاعبين كانوا مستعدين للمباراة بشكل جيد جدا، كل فريق يلعب من أجل هدف معين في تلك البطولة، هدفنا هو تجهيز اللاعبين وإدخال الصفقات الجديدة للوصول لأفضل توليفة استعدادا لاستئناف الدوري".

وتابع "البداية كانت جيدة جدا وسجلنا هدفا في وقت مثالي وكنا الأفضل وأضعنا كرة سهلة جدا كانت كفيلة بتغير وضع المباراة تماما، تحدثنا بين الشوطين وأخبرنا اللاعبين بأهمية تسجيل الهدف الثاني لأن لاعبي الأهلي صغار في السن ولكن لديهم إصرار كبير وطموح وسيكون لديهم الدافع بسبب قرب النتيجة".

وأضاف "في الشوط الثاني كانت هجمات الاهلي بدون خطورة ومرتدات الإسماعيلي كانت خطيرة للغاية ولكن ينقصها اللمسة الأخيرة لذلك حدث بعض الاستهتار لأن كل لاعب كان يود أن يسجل بنفسه لذلك دفعنا الثمن في النهاية".

وشدد "كرة ركلة الجزاء غير صحيحة بالمرة، لدينا محلل أداء يمدنا بمقاطع الفيديو في غرفة خلع الملابس أول بأول، نحن نحترم الحكم محم الصباحي وجميع الحكام، ولكن منذ بداية المباراة كان يشهر البطاقات الصفراللاعبينا مع أي لمسة ما جعل اللاعبين يشعرون بالخوف داخل الملعب، كارميلو تلقى ضربة بالكوع ولم يخبر أي أحد من تقنية الفيديو حكم الساحة".

وأردف "أيضا في ركلة الجزاء وأثناء تسديد حسام حسن لها، أحمد سيد غريب دخل إلى منطقة الجزاء، ما جعلني أقترب لأخبر حكم المباراة بأن يذهب ليراها بالفيديو ولكنه اتخذ قرارا باحتساب الهدف".

وأضاف "هناك مشكلة لأن الإسماعيلي يمتلك نقطتين فقط في الدوري ونشعر بضعوطات كبيرة جدا، عقب مباراة سموحة في كأس الرابطة أرسل بعض الناس مكافئات للاعبين لمحاولة تحفيزهم، لأن الإسماعيلي لا يمكن أن يحدث له هذا، ولذلك كان رد فعلنا على المباراة هو بيان الانسحاب".

وأتم "أعرف أن جميع المدربين سعداء بسبب بطولة كأس الرابطة المصرية لأنها ودية ولكن بشكل رسمي ولكنها تساعد المدربين على تطبيق أفكارهم ولكن يجب أن يركز الجميع في عمله ولا يجب أن تكون البطولة تحكيميا بهذا الشكل".

ويلتقي الإسماعيلي في مباراته المقبلة مع البنك الأهلي يوم الجمعة المقبل.

وبذلك التعادل ارتفع رصيد الإسماعيلي للنقطة الرابعة في صدارة المجموعة الثانية بشكل مؤقت، كما ارتفع رصيد الأهلي للنقطة الثانية في المركز الثالث.