تنس - نهاية مشوار ميار شريف في بطولة أستراليا المفتوحة

انتهى مشوار ميار شريف في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس عند مرحلة الدور الأول.

وخسرت ميار من البريطانية هاذير واتسون بمجموعتين مقابل مجموعة.

المصنفة رقم 62 خسرت المجموعة الأولى بنتيجة 6 - 3، ثم عادلت النتيجة بالفوز بالمجموعة الثانية بنتيجة 7 - 5.

لكن واتسون حسمت المباراة بالفوز بالمجموعة الثالثة بنتيجة 6 - 2.

وكانت ميار شريف قد أنهت العام المنصرم في الترتيب 61 عالميا.

بطولة أستراليا المفتوحة هي أولى بطولات التنس الأربع الكبرى كل عام.