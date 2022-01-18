تنس - نهاية مشوار ميار شريف في بطولة أستراليا المفتوحة

الثلاثاء، 18 يناير 2022 - 12:28

كتب : FilGoal

ميار شريف - رولان جاروس

انتهى مشوار ميار شريف في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس عند مرحلة الدور الأول.

وخسرت ميار من البريطانية هاذير واتسون بمجموعتين مقابل مجموعة.

المصنفة رقم 62 خسرت المجموعة الأولى بنتيجة 6 - 3، ثم عادلت النتيجة بالفوز بالمجموعة الثانية بنتيجة 7 - 5.

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لكن واتسون حسمت المباراة بالفوز بالمجموعة الثالثة بنتيجة 6 - 2.

وكانت ميار شريف قد أنهت العام المنصرم في الترتيب 61 عالميا.

بطولة أستراليا المفتوحة هي أولى بطولات التنس الأربع الكبرى كل عام.

تنس ميار شريف
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