تنس - نهاية مشوار ميار شريف في بطولة أستراليا المفتوحة
الثلاثاء، 18 يناير 2022 - 12:28
كتب : FilGoal
انتهى مشوار ميار شريف في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس عند مرحلة الدور الأول.
وخسرت ميار من البريطانية هاذير واتسون بمجموعتين مقابل مجموعة.
المصنفة رقم 62 خسرت المجموعة الأولى بنتيجة 6 - 3، ثم عادلت النتيجة بالفوز بالمجموعة الثانية بنتيجة 7 - 5.
لكن واتسون حسمت المباراة بالفوز بالمجموعة الثالثة بنتيجة 6 - 2.
وكانت ميار شريف قد أنهت العام المنصرم في الترتيب 61 عالميا.
بطولة أستراليا المفتوحة هي أولى بطولات التنس الأربع الكبرى كل عام.
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