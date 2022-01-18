مران الأهلي - انتظام وليد سليمان.. وسلبية مسحتي تاو وميكيسوني

الثلاثاء، 18 يناير 2022 - 11:56

كتب : حسام نور الدين

بيرسي تاو - الأهلي

أعلن الأهلي اليوم الثلاثاء سلبية مسحة لاعبيه بيرسي تاو ولويس ميكيسوني.

وأوضح الأهلي أن اللاعب الجنوب إفريقي تاو خضع لبرنامج تدريبي منفرد في اليومين الماضيين وانضم الثلاثاء للمران الجماعي للفريق.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي إن مسحة لويس ميكيسوني لاعب الفريق جاءت سلبية وسيصل القاهرة اليوم وسيخضع لمسحة جديدة فور وصوله.

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وانتظم وليد سليمان في مران الفريق بعد غيابه بسبب نزلة برد وشارك في المران كاملا.

وشهد المران تدريبات بدنية وتدريبات بالكرة تحت إشراف كابيللة رانجواجا مدرب الأحمال. وخاض اللاعبون مباراة تجريبية "قوية"حرص خلالها بيتسو موسيماني المدير الفني على تنفيذ جوانب فنية وخططية.

وقرر موسيماني منح لاعبيه راحة سلبية يوم الأربعاء على أن يعودوا للمران يوم الخميس.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب يوم الجمعة في الجولة الثالثة من كأس الرابطة.

وتعادل الأهلي أمام الجونة والإسماعيلي في أول جولتين.

ويخوض الأهلي البطولة بلاعبين شباب ويجهز الفريق الأول للمشاركة في كأس العالم للأندية التي تنطلق 3 فبراير المقبل.

الأهلي بيرسي تاو ميكيسوني وليد سليمان
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