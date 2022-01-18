من هو السيد عطية حارس الزمالك المتواجد في كأس الرابطة

شهدت قائمة الزمالك لمواجهة فاركو في كأس الرابطة المصري تواجد السيد عطية كحارس ثاني للفريق في ظل غياب محمد أبو جبل لتواجده مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2021.

السيد عطية النادي : الزمالك الزمالك

ويروي لكم FilGoal.com حكاية السيد عطية وأبرز آراء مدربيه السابقين فيه.

عطية من مواليد 13 /2 / 2001 ، محافظة الغربية ، مدينة المحلة ، قرية ميت بدر حلاوة، وانضم للزمالك موسم 2018 من بلدية المحلة ، وكان عمره 17 عاما.

لعب في بلدية المحلة في الفريق الأول في سن 15 عانما، يعتبر عبد الرؤوف عيد كواحد من المدربين أصحاب الفضل عليه في بلدية المحلة.

دخل عطية الزمالك بعد انتهاء عقده مع بلدية المحلة عن طريق أحمد صالح نجم الزمالك السابق وكان وقتها مدربا لفريق 2001.

انضم للزمالك وخاض التدريب مع فريق 2001 ولكنه تعرض للإصابة في إصبعه وبعدها بشهر عاد للتدريب وقام بالتوقيع مع الفريق.

في بداية تواجده مع الزمالك كان بديلا إلى أن أتت الفرصة قي نهاية الدوري في أول مواسمه عام 2018 مع الجهاز الفني بقيادة محمد جمال وأحمد عبدالرؤوف وعامر صبري ، بعد رحيل أحمد صالح ، وكان وقتها تامر وحيد مراد مدربا للحراس.

الموسم قبل الماضي بدأ في المشاركة بشكل أساسي مع فريق 2001 وكان يتولى المسؤولية أمير عبد العزيز وأيمن الطويل مدرب حراس المرمي، وفي هذا الموسم حصد فريق 2001 بطولة الجمهورية، وانضم لمنتخب الشباب مع ربيع ياسين ولعب في بطولة السعودية الودية، ثم تواجد في بطولة إفريقيا في تونس والتي تعرض فيها المنتخب لبعض المشاكل بسبب تفشي فيروس كورونا بين صفوفه.

عقب بطولة إفريقيا بتونس تم تصعيدة للفريق الأول بالزمالك تحت قيادة جيم باتشيكو مدرب الفريق السابق ومدحت عبد الهادي وعمرو عبد السلام مدرب الحراس، قبل أن يوقع عقد احترافي بعد إشادة مدحت عبد الهادي به.

تم قيده في القائمة الإفريقية للزمالك في نسخة دوري أبطال أفريقيا الماضية وقت تولي باتشيكو الإدارة الفنية.

السيد عطية مرتبط بعقد مع الزمالك حتي 2025، تم تصعيدة للفريق الأول لأول رمة مع باتشيكو ومن ثم باتريس كارتيرون.

انضم للمنتخب الأولمبي خلال الفترة الماضية مع شوقي غريب في جميع التجمعات استعدادا للبطولات القادمة.

يعتبر السيد هطية مثله الأعلي كل من عبد الواحد السيد وعصام الحضري كمثليه الأعلى محليا، بينما مانويل نوير وإيكر كاسياس عالميا.

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ويتحدث أحمد صالح نجم الزمالك الأسبق لـ FilGoal.com عن السيد عطية قائلا: "انضمام السيد عطية للزمالك كان بعد قيام بدلية المحلة بإسقاطه من قائمته، أحد الوكلاء قام بعرضه علينا وأخبرته بأننا سنراه وهو ما حدث بحضوره للنادي".

وتابع "قام تامر وحيد مدرب حراس المرمى باختباره تحت أعين أيمن طاهر وعادل المأمور وغانم سلطان المسؤولين عن قطاع الناشئين في ذلك الوقت".

وشدد "أعجبت أنا والمدربين بقدراته لأنه يلعب بأقدامه بشكل جيد جدا، هو يمتلك الموهبة ولا يشعر بالخوف وأكثر ما يميزه هو أنه لاعب كرة جيد وأنا أحب حارس المرمى الذي يلعب بأقدامه بشكل جيد وهو ما يتوفر في عطية، حينها قمنا بإبرام عقد معه بشكل سريع".

وأضاف "السيد يجب أن يحصل على خبرات مع الفريق الأول في وجود حراس من الكبار الحاليين وسيكون له مستبل عظيم في كرة القدم المصرية".

كما تحددث أيمن الطويل مدرب حراس المرمى الأسبق بقطاع الناشئين ومدرب حراس المصري بالسلوم حاليا قائلا: "السيد عطية يلعب بأقدامه بشكل مميز، يمتلك الثقة بنفسه ويشكل فارقا مع المدربين الذين يبنون اللعب من بداية الملعب، ورد فعله جيد ورؤيته سريعة".

وتابع "بدما تولي تدريب فريق 2001 الموسم الماضي مع أمير عبد العزيز، دخلت في تحد معه هو ومحمد نديم ونجحت الحمد لله، وفي هذا الموسم حصلنا على بطولة الجمهورية وكان السيد عطية أساسيا كما أنه انضم إلى منتخب الشباب ولعب بشكل أساسي".

كما تحدث وحيد مراد أول مدرب حراس لعطية مع الزمالك عبر FilGoal.com قائلا: "أحمد صالح هو من أتى بالسيد عطية من بلدية المحلة، ووقتها كان مدير فني لفريق 2001 وأنا كنت مدرب حراس المرمى".

وتابع "في بداية انضمامه للنادي كان احتياطيا حتى نهاية الدور الأول لبطولة الجمهورية للنشائين، حتى تمكن من إثبات قدراته وشارك بشكل أساسي في مباريات الدور الثاني حتى نهاية الموسم، وكان من الحراس في مصر والزمالك الذين يلعبون بأقدامهم".

وأضاف "أنا وأحمد صالح المسؤولين بقطاع الناشئين كان لدينا إيمان بقدراته وبناء عليه انضم لتجمعات منتخب الشباب منذ أول موسم له مع الزمالك".