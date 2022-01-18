بعد التتويج بجائزة ذا بيست.. إدوارد ميندي: أتمنى أن أمهد الطريق لأفارقة آخرين

عبر السنغالي إدوارد ميندي عن فخره بكونه أول لاعب إفريقي يحصد جائزة أفضل حارس في العالم "ذا بيست".

وقال ميندي عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "يا له من فخر لاستلام هذه الجائزة".

وأضاف "أنا أكثر فخرا لكوني أول حارس مرمى إفريقي في التاريخ يفوز بهذه الجائزة".

وأكمل حارس تشيلسي "أتمنى أن أمهد الطريق لحراس أفارقة آخرين".

وتابع ميندي "أشكر كل من ساعدني في الوصول لهذه الجائزة".

وواصل "سأستمر في العمل بجد، كما فعلت دائما، للحفاظ على هذا المستوى والفوز بألقاب جديدة".

وأتم "في الختام، أود فقط أن أقول: ثق بنفسك، بأحلامك، قدم دائما أفضل ما لديك، ستجد كل شيء ممكن".

وجاءت القائمة المختصرة للمنافسين كالتالي:

مانويل نوير - بايرن ميونيخ - ألمانيا

جانلويجي دوناروما - باريس سان جيرمان - إيطاليا

إدوارد ميندي - تشيلسي - السنغال

وأصبح ميندي هو أول حارس إفريقي في التاريخ يظفر بالجائزة.

ومنذ استحداث الجائزة في عام 2017 فاز بها الإيطالي جيانلويجي بوفون ثم البلجيكي ثيبو كورتوا ثم البرازيلي أليسون وأخيرا الألماني مانويل نوير.

وتوج ميندي الموسم الماضي بلقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي مع تشيلسي.

ومنذ انضمامه لتشيلسي قادما من ستاد ريمس في عام 2020، شارك ميندي مع البلوز في 70 مباراة في كل البطولات حافظ على نظافة شباكه في 37 لقاء منهم.

وأقيم الحفل في مقر الاتحاد في زيوريخ بسويسرا تماشيا مع التدابير الصحية العامة بسبب وباء فيروس كورونا.