وفاة أكثر المتوجين بدوري أبطال أوروبا

أعلن ريال مدريد اليوم الثلاثاء وفاة أسطورته ورئيسه الفخري فرانسيسكو خينتو عن عمر يناهز 88 عاما.

ونقل ريال مدريد تعازيه ومودته لزوجته ماري لوث ونجليه فرانسيسكو وخوليو وحفيدتيه أيتانا وكانديلا وجميع أقاربه وزملائه والمقربين منهم.

باكو خينتو هو اللاعب الوحيد في تاريخ كرة القدم الذي فاز بدوري أبطال أوروبا ست مرات.

لعب الجناح الأيسر لريال مدريد بين عامي 1953 و1971 وتوج معه بـ24 لقبا.

وخاض خينتو 600 مباراة مع فريق ميرينجي وسجل 182 هدفا.

وارتدى قميص إسبانيا في 43 مباراة.

وقال ريال مدريد في بيانه إن "شخصية باكو خينتو تمثل جميع قيم ريال مدريد، كان وسيظل مرجعاً لريال مدريد وعالم الرياضة. سوف يتذكره مشجعو ريال مدريد وجميع عشاق كرة القدم دائماً بصفته من أكبر الأساطير في التاريخ".

واختارت مجلة وورلد سوكر، خينتو، ضمن أفضل 100 لاعب كرة قدم في القرن العشرين.