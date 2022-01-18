سلة - مدرب الأهلي ردا على الزمالك: خطأ أحمد ياسر ليس رد فعل.. هذا كلام عار عن الصحة

الثلاثاء، 18 يناير 2022 - 11:25

كتب : FilGoal

أحمد الجارحي

رد أحمد الجارحي المدرب المساعد في فريق الأهلي لكرة السلة على تصريحات ياسر عبد الوهاب المدير الفني للزمالك عقب لقاء مثير بين الناديين حسمه الأول بنتيجة 86-85 في دوري السوبر للمحترفين يوم الإثنين.

واحتسب الحكم خطأ فنيا ضد أحمد ياسر لاعب الزمالك، ونجل ياسر عبد الوهاب، بسبب إشارة تجاه فريق الأهلي، ليستغل الأخير الموقف ويذلل الفارق قبل أن يفوز في اللحظات الأخيرة.

وبرر ياسر عبد الوهاب خطأ نجله بأنه رد فعل على "حركة مسيئة" من لاعب في الأهلي. (التفاصيل)

أخبار متعلقة
في الجول يؤكد: إيجابية مسحة فيروس كورونا لـ علي معلول الزمالك يدفع لـ بنشرقي مستحقات متأخرة قدرها 12 مليون جنيه مواعيد مباريات اليوم 18 يناير 2022.. الزمالك والمغرب والسنغال وغانا رئيس الإسماعيلي: الإثارة في الكرة جزء منها الأخطاء التحكيمية.. لن ننسحب وهذا ما نطلبه

ورد الجارحي قائلا عبر قناة صدى البلد:"أحمد أخطأ، لن نبرر ذلك. لم ير أحد ما قاله كابتن ياسر ولا يتذكر من هو".

وأضاف "هذا كلام عار عن الصحة، لاعبونا كانوا ملتزمين".

وبعد المباراة أصبح ترتيب الفرق كالآتي:

1- الاتحاد 20 نقطة (+89)

2- الأهلي 20 نقطة (+104)

3- الجزيرة 19 نقطة (+36)

4- الاتصالات 17 نقطة (+30)

5- سبورتنج 15 نقطة (-44)

6- الزمالك 14 نقطة (-32)

7- التأمين 14 نقطة (-103)

8- سموحة 13 نقطة (-80)

وتقام مرحلة دور المجموعات من دوري سوبر رجال السلة بنظام المجموعة الواحدة بين الثمانية فرق ذهابا وإيابا لتحديد مركز كل فريق.

وانطلقت منافسات دور المجموعات يوم 10 من شهر ديسمبر على أن تنتهي تلك المرحلة يوم 28 من شهر يناير.

وتتأهل جميع الفرق إلى مرحلة ربع النهائي بنظام البلاي أوف، إذ يلعب الأول أمام الثامن، والثاني ضد السابع وهكذا في ربع النهائي بنظام Best of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يتأهل لنصف النهائي.

الأهلي الزمالك كرة سلة
نرشح لكم
سلة - أحمد مهيب لـ في الجول: لم أشك في الفوز على الزمالك تنس - نهاية مشوار ميار شريف في بطولة أستراليا المفتوحة مدرب سلة الزمالك: حركة أحمد ياسر رد فعل لإشارة مسيئة من لاعب الأهلي.. ولا أحب الحديث عن التحكيم كرة يد - فوز الزمالك والأهلي في افتتاح منافسات المرحلة قبل الأخيرة من دوري المحترفين
أخر الأخبار
تشكيل الزمالك - سيسيه وإسلام جابر ويوسف أسامة يواجهون فاركو 5 دقيقة | مصر
اختبر معلوماتك عن أشهر لاعبي منتخب المغرب في كأس أمم إفريقيا 7 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
تشكيل فاركو - عمرو جمال وحمرون يقودان الهجوم ضد الزمالك 9 دقيقة | مصر
مصدر من كاف لـ في الجول: 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف تونس 24 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
سلة - أحمد مهيب لـ في الجول: لم أشك في الفوز على الزمالك 37 دقيقة | رياضات أخرى
ذا بيست - لماذا تواجد صلاح ضمن المرشحين لأفضل لاعب في العالم وغاب عن تشكيل العام 48 دقيقة | أوروبا
الكورة مع سايب - أيمن الكاشف عن "عدم إنتاجية" مرموش ولماذا "يضيع" تريزيجيه ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أشرف خضر: ركلة جزاء الأهلي غير صحيحة.. وهذا سبب بيان الانسحاب ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من كأس الرابطة حال عدم تنفيذ 3 شروط 2 ماذا يقول قانون كرة القدم في أزمة مالي وتونس 3 مؤتمر موسيماني: هذا اللاعب نجم المباراة وتلك المجموعة ستكمل كأس الرابطة.. قد نعير البعض 4 رسالة شديدة اللهجة من وزير الرياضة للاعبي منتخب مصر.. والكشف عن مصير كيروش