سلة - مدرب الأهلي ردا على الزمالك: خطأ أحمد ياسر ليس رد فعل.. هذا كلام عار عن الصحة

رد أحمد الجارحي المدرب المساعد في فريق الأهلي لكرة السلة على تصريحات ياسر عبد الوهاب المدير الفني للزمالك عقب لقاء مثير بين الناديين حسمه الأول بنتيجة 86-85 في دوري السوبر للمحترفين يوم الإثنين.

واحتسب الحكم خطأ فنيا ضد أحمد ياسر لاعب الزمالك، ونجل ياسر عبد الوهاب، بسبب إشارة تجاه فريق الأهلي، ليستغل الأخير الموقف ويذلل الفارق قبل أن يفوز في اللحظات الأخيرة.

وبرر ياسر عبد الوهاب خطأ نجله بأنه رد فعل على "حركة مسيئة" من لاعب في الأهلي. (التفاصيل)

ورد الجارحي قائلا عبر قناة صدى البلد:"أحمد أخطأ، لن نبرر ذلك. لم ير أحد ما قاله كابتن ياسر ولا يتذكر من هو".

وأضاف "هذا كلام عار عن الصحة، لاعبونا كانوا ملتزمين".

وبعد المباراة أصبح ترتيب الفرق كالآتي:

1- الاتحاد 20 نقطة (+89)

2- الأهلي 20 نقطة (+104)

3- الجزيرة 19 نقطة (+36)

4- الاتصالات 17 نقطة (+30)

5- سبورتنج 15 نقطة (-44)

6- الزمالك 14 نقطة (-32)

7- التأمين 14 نقطة (-103)

8- سموحة 13 نقطة (-80)

وتقام مرحلة دور المجموعات من دوري سوبر رجال السلة بنظام المجموعة الواحدة بين الثمانية فرق ذهابا وإيابا لتحديد مركز كل فريق.

وانطلقت منافسات دور المجموعات يوم 10 من شهر ديسمبر على أن تنتهي تلك المرحلة يوم 28 من شهر يناير.

وتتأهل جميع الفرق إلى مرحلة ربع النهائي بنظام البلاي أوف، إذ يلعب الأول أمام الثامن، والثاني ضد السابع وهكذا في ربع النهائي بنظام Best of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يتأهل لنصف النهائي.