في الجول يؤكد: إيجابية مسحة فيروس كورونا لـ علي معلول

الثلاثاء، 18 يناير 2022 - 11:02

كتب : أحمد الخولي

علي معلول تونس أمم إفريقيا

أفادت تقارير تونسية بإصابة علي معلول ظهير منتخب تونس بفيروس كورونا ليزيد من معاناة نسور قرطاج مع الفيروس في بطولة أمم إفريقيا.

علي معلول

النادي : الأهلي

تونس

وذكر موقع فووت 24 التونسي أن معلول ضمن ثلاثة لاعبين جدد أصيبوا بالفيروس، رفقة غيلان الشعلالي والحارس أيمن دحمان.

وأوضح التقرير أن الثلاثي تم عزله عن باقي بعثة المنتخب التونسي الذي يستعد لمواجهة جامبيا يوم الخميس المقبل في ختام مرحلة المجموعات.

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وتأكد FilGoal.com من مصادره من إيجابية مسحة الظهير الأيسر لمنتخب تونس والنادي الأهلي، وأن اللاعب بصحة جيدة والأعراض بسيطة، وتم عزله عن باقي أعضاء المنتخب.

وظهر مدافع الأهلي كأساسي في مباراتي تونس بالبطولة.

قبل أيام، أعلن الاتحاد التونسي إصابة كل من ديلان برون ومحمد دراجر وعصام الجبالي وأسامة الحدادي ويوهان توزجار ونعيم السليتي بفيروس كورونا.

وكان المنتخب التونسي قد بدأ البطولة بدون خدمات نجمه يوسف المساكني للإصابة بفيروس كورونا أيضا.

ويحتل منتخب تونس المركز الثالث بالمجموعة السادسة برصيد 3 نقاط، فيما يتقاسم منتخب جامبيا صدارة الترتيب مع مالي برصيد 4 نقاط، وتتذيل موريتانيا المجموعة بلا نقاط.

وتشهد الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات مواجهة تونس ضد جامبيا، ومالي أمام موريتانيا.

ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى ثمن نهائي كأس إفريقيا بالإضافة إلى أفضل 4 فرق تحتل المركز الثالث.

واحتلت تونس المركز الرابع في كأس إفريقيا 2019 وتوجت باللقب مرة وحيدة عام 2004 في أرضها.

علي معلول الأهلي منتخب تونس
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