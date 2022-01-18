الزمالك يدفع لـ بنشرقي مستحقات متأخرة قدرها 12 مليون جنيه

قال الزمالك عبر موقعه الرسمي إن النادي أودع في الحساب البنكي للاعبه أشرف بنشرقي مبلغا قدره 12 مليون جنيه مستحقات متأخرة.

أشرف بنشرقي النادي : الزمالك الزمالك

وأوضح أنه دفع المبلغ في آخر يوم من المهلة القانونية للسداد "قبل فسخ التعاقد ليحافظ على أحد نجوم الفريق".

ويشارك بنشرقي مع منتخب المغرب في كأس إفريقيا 2021 الجارية حاليا في الكاميرون.

ويقضي بنشرقي (27 عاما) موسمه الثالث مع الزمالك منذ انضم للفريق قادما من الهلال السعودي.

وشارك بنشرقي في 85 مباراة مع الزمالك وسجل 35 هدفا وأرسل 20 تمريرة حاسمة.

وتوج مع الفريق بأربعة ألقاب.

وينتهي عقد بنشرقي بنهاية الموسم الجاري ولا يزال الزمالك يسعى لإقناع اللاعب بتمديد عقده.