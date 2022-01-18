مواعيد مباريات اليوم 18 يناير 2022.. الزمالك والمغرب والسنغال وغانا
الثلاثاء، 18 يناير 2022 - 10:42
كتب : FilGoal
يحل الزمالك ضيفا اليوم الثلاثاء على نادي فاركو في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الرابطة.
وتنطلق المباراة الساعة 2:30 مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس 1.
وتلعب السنغال ضد مالاوي في كأس إفريقيا 2021 (6 مساء - beIN Max 1).
وتواجه غانا فريق جزر القمر (9 مساء - beIN Max 2).
ويتحدى المغرب فريق الجابون (9 مساء - beIN Max 1).
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