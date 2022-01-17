الإسماعيلي يرفض الراحة استعدادا لمواجهة البنك الأهلي

يبدأ لاعبو الإسماعيلي، إستعداداتهم عصر غدًا الثلاثاء لملاقاة البنك الأهلى فى ثالث جولات كأس رابطة الأندية المحترفة فى نسختها الأولى.

ورفض الجهاز الفنى للفريق بقيادة الأرجنتينى خوان براون، منح لاعبيه راحة سلبية عقب التعادل مع الأهلى بهدف لكلا منهما فى المباراة التى أقيمت عصر اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وكان الأهلي قد تعادل في الدقيقة الأخيرة من ركلة جزاء بعد تقدم الدراويش في الشوط الأول.

واحتج الإسماعيلي في بيان رسمي على ركلة الجزاء والأخطاء التحكيمية.

ويحتل الدراويش صدارة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط متساويًا مع الجونة بعد إنتهاء ثانى جولات كأس الرابطة.

ويستضيف الإسماعيلى، فريق البنك الأهلى عصر الجمعة المقبل فى الجولة الثالثة من عمر مسابقة كأس الرابطة، وذلك على ملعبه بالإسماعيلية.