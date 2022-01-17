سفارات دول إيبيروأمريكا و"لاليجا" تسلم عشرة جوائز لـ "أبطال إيبيروأمريكا"

الإثنين، 17 يناير 2022 - 23:45

كتب : FilGoal

سفارة إسبانيا

في الاختبار، أجاب مائة مشارك على أسئلة تتعلق بأفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، من أصول إيبيروأمريكية، وفرق لاليجا والمدن والوجهات السياحية المعروفة عالميًا.

وتم تكريم الفائزين العشرة –الذين أجابوا بشكل صحيح وبسرعة قصوى على الـ 35 سؤالًا- الإثنين 17 يناير بمقر إقامة سفير إسبانيا في مصر، حيث حصلوا على دبلوم شهادة تقدير وبعض الهدايا من عالم كرة القدم، بالإضافة إلى نسخ من أول قاموس عربي إسباني لكرة القدم نشرته لاليجا بالتعاون مع معهد ثربانتس وسفارة إسبانيا.

وحضر الحدث مجموعة من سفراء الدول الإيبيروأمريكية، وعلى رأسهم رامون خيل كاساريس سفير إسبانيا في مصر، بالإضافة إلى راؤول أوستالي مبعوث لاليجا في مصر، وخوليا مارين جارثيا مديرة الدراسات في معهد ثربانتس بالقاهرة، ونخبة من أساتذة الجامعات والعاملين في اللغة الإسبانية.

وصرّح خيل كاساريس: "تعتبر هذه المبادرة وسيلة ممتازة لتقوية الجسور بين بلدان إيبيروأمريكا والشباب المصري المهتم بالثقافة وكرة القدم. نحن سعداء للغاية لرؤية هذا المستوى العالي من المشاركة والمعرفة ".

فيما صرّح رؤاول أوستالي: "القدرة على تقريب جزء من ثقافة إيبيروأمريكا للجمهور المصري، المعروف بحماسه وشغفه بكل ما يتعلق بكرة القدم مثل شعوب إيبيروأمريكا، هو امتياز وشرف للليجا".

والسفارات المشاركة هي الأرجنتين والبرازيل وكولومبيا وتشيلي والإكوادور وإسبانيا وغواتيمالا والمكسيك وبنما وباراغواي وبيرو والبرتغال وجمهورية الدومينيكان وأوروغواي.

لاليجا
نرشح لكم
"لا ليجا" تحتفل بمرور خمس سنوات من المشاركة مع المشجعين حول العالم سبورت: برشلونة عرض ديمبيلي على أندية الدوري الإنجليزي أومتيتي يتعرض لإصابة قوية.. ويخضع لعملية جراحية مودريتش: أنا استمتع بكرة القدم حاليا أكثر من أي وقت مضى
أخر الأخبار
رئيس الإسماعيلي: الإثارة في الكرة جزء منها الأخطاء التحكيمية.. لن ننسحب وهذا ما نطلبه 10 ساعة | مصر
الإسماعيلي يرفض الراحة استعدادا لمواجهة البنك الأهلي 10 ساعة | الدوري المصري
سفارات دول إيبيروأمريكا و"لاليجا" تسلم عشرة جوائز لـ "أبطال إيبيروأمريكا" 10 ساعة | الدوري الإسباني
تأجيل مباراة بيرنلي وواتفورد في الدوري الإنجليزي 10 ساعة | الدوري الإنجليزي
مدرب سلة الزمالك: حركة أحمد ياسر رد فعل لإشارة مسيئة من لاعب الأهلي.. ولا أحب الحديث عن التحكيم 11 ساعة | رياضات أخرى
أمم إفريقيا - مدرب بوركينا فاسو: أتممنا مهمتنا بالتأهل لدور الـ 16 11 ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مصدر من كاف لـ في الجول: الجزائر وكوت ديفوار طلبا تغيير ملعب المباراة بينهما 11 ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
ذا بيست - بين المدربين والقادة والجماهير والإعلام.. كيف تنافس صلاح مع ميسي وليفاندوفسكي 11 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من كأس الرابطة حال عدم تنفيذ 3 شروط 2 ماذا يقول قانون كرة القدم في أزمة مالي وتونس 3 مؤتمر موسيماني: هذا اللاعب نجم المباراة وتلك المجموعة ستكمل كأس الرابطة.. قد نعير البعض 4 رسالة شديدة اللهجة من وزير الرياضة للاعبي منتخب مصر.. والكشف عن مصير كيروش