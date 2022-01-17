سفارات دول إيبيروأمريكا و"لاليجا" تسلم عشرة جوائز لـ "أبطال إيبيروأمريكا"

في الاختبار، أجاب مائة مشارك على أسئلة تتعلق بأفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، من أصول إيبيروأمريكية، وفرق لاليجا والمدن والوجهات السياحية المعروفة عالميًا.

وتم تكريم الفائزين العشرة –الذين أجابوا بشكل صحيح وبسرعة قصوى على الـ 35 سؤالًا- الإثنين 17 يناير بمقر إقامة سفير إسبانيا في مصر، حيث حصلوا على دبلوم شهادة تقدير وبعض الهدايا من عالم كرة القدم، بالإضافة إلى نسخ من أول قاموس عربي إسباني لكرة القدم نشرته لاليجا بالتعاون مع معهد ثربانتس وسفارة إسبانيا.

وحضر الحدث مجموعة من سفراء الدول الإيبيروأمريكية، وعلى رأسهم رامون خيل كاساريس سفير إسبانيا في مصر، بالإضافة إلى راؤول أوستالي مبعوث لاليجا في مصر، وخوليا مارين جارثيا مديرة الدراسات في معهد ثربانتس بالقاهرة، ونخبة من أساتذة الجامعات والعاملين في اللغة الإسبانية.

وصرّح خيل كاساريس: "تعتبر هذه المبادرة وسيلة ممتازة لتقوية الجسور بين بلدان إيبيروأمريكا والشباب المصري المهتم بالثقافة وكرة القدم. نحن سعداء للغاية لرؤية هذا المستوى العالي من المشاركة والمعرفة ".

فيما صرّح رؤاول أوستالي: "القدرة على تقريب جزء من ثقافة إيبيروأمريكا للجمهور المصري، المعروف بحماسه وشغفه بكل ما يتعلق بكرة القدم مثل شعوب إيبيروأمريكا، هو امتياز وشرف للليجا".

والسفارات المشاركة هي الأرجنتين والبرازيل وكولومبيا وتشيلي والإكوادور وإسبانيا وغواتيمالا والمكسيك وبنما وباراغواي وبيرو والبرتغال وجمهورية الدومينيكان وأوروغواي.