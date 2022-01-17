مدرب سلة الزمالك: حركة أحمد ياسر رد فعل لإشارة مسيئة من لاعب الأهلي.. ولا أحب الحديث عن التحكيم

الإثنين، 17 يناير 2022 - 23:36

كتب : FilGoal

فريق الزمالك - كرة سلة

كشف ياسر عبد الوهاب مدرب فريق رجال سلة الزمالك أن حركة أحمد ياسر لاعب الفريق في الثواني الأخيرة والتي كلفت الفريق خطأ فني كانت رد فعل بسبب حركة أخرى من أحد لاعبي الأهلي.

وخطف الأهلي فوزا قاتلا أمام الزمالك على صالة الأخيرة بنتيجة 86-85 بثلاثية قاتلة من أحمد مهيب في الثانية الأخيرة.

وكان الزمالك متقدما بنتيجة 85-82 قبل 5 ثواني من نهاية اللقاء ولكن تم احتساب خطأ فني ضد أحمد ياسر بسبب إشارة تجاه الجهاز الفني للأهلي سجلها مايكل تومسون محترف الأهلي قبل أن يحرز مهيب الثلاثية في الثانية الأخيرة.

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وقال ياسر عبد الوهاب عبر قناة صدى البلد: "أحمد ياسر فعل تلك الحركة بعد حركة مسيئة من أحد لاعبي الأهلي خلال اللقاء والمباراة متوقفة".

وأدار ياسر عبد الوهاب مواجهة الزمالك ضد الأهلي في منصب المدير الفني بعد رحيل المدرب اليوناني وانتظار قدوم الأمريكي ويليام فويت المدرب الجديد.

وتابع ياسر عبد الوهاب "لا أعلم لماذا لم تحتسب إشارة لاعب الأهلي خطأ فني أيضا؟ حركة أحمد ياسر كانت رد فعل".

وأوضح مدرب الزمالك "إذا كانت تستحق ذلك الخطأ فلا مشكلة ولكن كان يجب احتسابها أيضا على لاعب الأهلي أيضا".

وشدد ياسر عبد الوهاب "لا أحب التحدث عن التحكيم خاصة مع الخسارة واعتذر لجماهير الزمالك كنا نرغب في تحقيق الفوز".

واختتم تصريحاته "نستعد حاليا لأخر مباريات دوري السوبر ومن حق الجماهير أن تكون سعيدة بأداء الفريق الفترة الحالية، ونبدأ الاستعداد لمنافسات كأس العالم وبطولة إفريقيا".

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