أمم إفريقيا - مدرب بوركينا فاسو: أتممنا مهمتنا بالتأهل لدور الـ 16

الإثنين، 17 يناير 2022 - 23:35

كتب : FilGoal

منتخب بوركينا فاسو أمم إفريقيا

أعرب كامو مالو مدرب منتخب بوركينا فاسو عن سعادته بتأهل فريقه إلى دور الـ 16 من كأس الأمم الإفريقية 2021.

وتأهل بوركينا فاسو إلى دور الـ 16 بعد تعادله مع إثيوبيا بهدف لكل فريق في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وقال مالو في تصريحات للصحفيين عقب المباراة: "مهمتنا كانت هي التأهل إلى الدور التالي، والمباراة كانت صعبة أمام إثيوبيا لأنهم لعبوا بشكل جيد".

أخبار متعلقة
مصدر من كاف لـ في الجول: الجزائر وكوت ديفوار طلبا تغيير ملعب المباراة بينهما ذا بيست - بين المدربين والقادة والجماهير والإعلام.. كيف تنافس صلاح مع ميسي وليفاندوفسكي كرة يد - فوز الزمالك والأهلي في افتتاح منافسات المرحلة قبل الأخيرة من دوري المحترفين ذا بيست – من صوت لـ صلاح في المركز الأول.. وتوزيع مراكزه في السباق

وأضاف "إذا كنت أريد أن أجري أي تغييرات على التشكيل خلال المباريات المقبلة فلن أعلن عنها حاليا في المؤتمر الصحفي".

وتحدث مدرب إثيوبيا ووبيتو أباتي عقب المباراة أيضا قائلا: "من أجل المستقبل، سنحسن كرة القدم لدينا تدريجيا".

وأنهى منتخب بوركينا فاسو دور المجموعات في المركز الثاني من المجموعة الأولى خلف الكاميرون، بينما أنهى منتخب إثيوبيا دور المجموعات في المركز الرابع خلف كاب فيردي صاحبة المركز الثالث.

وتقام كأس الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون خلال الفترة ما بين 9 يناير حتى 6 فبراير.

كأس الأمم الإفريقية 2021 بوركينا فاسو إثيوبيا
نرشح لكم
مصدر من كاف لـ في الجول: الجزائر وكوت ديفوار طلبا تغيير ملعب المباراة بينهما أمم إفريقيا - احتجاج من منتخب الجزائر على حكم مباراته ضد كوت ديفوار أمم إفريقيا - مران المنتخب - الونش يغيب وزيارة لملعب مباراة السودان هدف رائع يؤهل الخيول
أخر الأخبار
سفارات دول إيبيروأمريكا و"لاليجا" تسلم عشرة جوائز لـ "أبطال إيبيروأمريكا" 6 دقيقة | الدوري الإسباني
تأجيل مباراة بيرنلي وواتفورد في الدوري الإنجليزي 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدرب سلة الزمالك: حركة أحمد ياسر رد فعل لإشارة مسيئة من لاعب الأهلي.. ولا أحب الحديث عن التحكيم 16 دقيقة | رياضات أخرى
أمم إفريقيا - مدرب بوركينا فاسو: أتممنا مهمتنا بالتأهل لدور الـ 16 16 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مصدر من كاف لـ في الجول: الجزائر وكوت ديفوار طلبا تغيير ملعب المباراة بينهما 26 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
ذا بيست - بين المدربين والقادة والجماهير والإعلام.. كيف تنافس صلاح مع ميسي وليفاندوفسكي 29 دقيقة | أوروبا
كرة يد - فوز الزمالك والأهلي في افتتاح منافسات المرحلة قبل الأخيرة من دوري المحترفين 33 دقيقة | رياضات أخرى
ذا بيست – من صوت لـ صلاح في المركز الأول.. وتوزيع مراكزه في السباق 35 دقيقة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا يقول قانون كرة القدم في أزمة مالي وتونس 2 الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من كأس الرابطة حال عدم تنفيذ 3 شروط 3 مؤتمر موسيماني: هذا اللاعب نجم المباراة وتلك المجموعة ستكمل كأس الرابطة.. قد نعير البعض 4 رسالة شديدة اللهجة من وزير الرياضة للاعبي منتخب مصر.. والكشف عن مصير كيروش