أمم إفريقيا - مدرب بوركينا فاسو: أتممنا مهمتنا بالتأهل لدور الـ 16
الإثنين، 17 يناير 2022 - 23:35
كتب : FilGoal
أعرب كامو مالو مدرب منتخب بوركينا فاسو عن سعادته بتأهل فريقه إلى دور الـ 16 من كأس الأمم الإفريقية 2021.
وتأهل بوركينا فاسو إلى دور الـ 16 بعد تعادله مع إثيوبيا بهدف لكل فريق في الجولة الثالثة من دور المجموعات.
وقال مالو في تصريحات للصحفيين عقب المباراة: "مهمتنا كانت هي التأهل إلى الدور التالي، والمباراة كانت صعبة أمام إثيوبيا لأنهم لعبوا بشكل جيد".
وأضاف "إذا كنت أريد أن أجري أي تغييرات على التشكيل خلال المباريات المقبلة فلن أعلن عنها حاليا في المؤتمر الصحفي".
وتحدث مدرب إثيوبيا ووبيتو أباتي عقب المباراة أيضا قائلا: "من أجل المستقبل، سنحسن كرة القدم لدينا تدريجيا".
وأنهى منتخب بوركينا فاسو دور المجموعات في المركز الثاني من المجموعة الأولى خلف الكاميرون، بينما أنهى منتخب إثيوبيا دور المجموعات في المركز الرابع خلف كاب فيردي صاحبة المركز الثالث.
وتقام كأس الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون خلال الفترة ما بين 9 يناير حتى 6 فبراير.