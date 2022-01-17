ذا بيست – من صوت لـ صلاح في المركز الأول.. وتوزيع مراكزه في السباق

الإثنين، 17 يناير 2022 - 23:17

كتب : FilGoal

محمد صلاح - مصر - غينيا بيساو

حصد محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول المركز الثالث في سباق الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست" والمقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

محمد صلاح

النادي : ليفربول

فكيف جاء توزيع الأصوات التي حصل عليها صلاح.

في البداية يحق لكل دولة التصويت 3 مرات بواقع صوت للمدير الفني للمنتخب، وصوت لقائد المنتخب، وصوت لإعلامي من ذلك البلد.

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ويُمنع منعا باتا تصويت أي لاعب لنفسه.

ويحصل صاحب المركز الأول في التصويت على 5 نقاط، والثاني 3 نقاط، والثالث على نقطة وحيدة فقط.

وحصل صلاح على 223 صوتا في السباق مقسمة إلى 63 صوتا في المركز الأول، و75 صوتا في المركز الثاني، و85 صوتا في المركز الثالث.

فمن صوت لصلاح في المركز الأول؟

قائدو بروني وغانا وجوايانا والأردن وليتوانيا وهولندا وفلسطين وبيرو وقطر واسكتلندا وسويسرا وسوريا وتوجو وتونس والإمارات واليمن وزيمبابوي وقطر.

أما المدربين فصوت لصلاح في المركز الأول كل من مدرب أنجولا وأنجويلا وأنتيجوا أند بارودا وباربادوس وبوتسوانا وجيبوتي ودومينيكا ومصر وجزر الفارو وجامبيا وجرينادا وإندونيسيا وكازاخستان ولبنان وليسوتو ومونجوليا.

هذا بالإضافة لناميبيا ونيبال وفلسطين وباباوا نيو غينيا والفلبين وسويسرا وتنزانيا وتايلاند وتونس وجزر توركس وكايكوس واليمن وباباردوس.

أما الإعلاميين الذين صوتوا لصلاح فهم من تشاد ومصر وجبل طارق وغينيا وإسرائيل والأردن والكويت وليبيا ومالطا وناميبيا وفلسطين والسعودية واسكتلندا وجنوب السودان وتنزانيا والإمارات وقيرجيزستان.

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