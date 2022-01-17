بيولي: الحكم اعتذر لنا بسبب الهدف الملغي

شدد ستيفانو بيولي مدرب ميلان على أن حكم مباراة فريقه أمام سبيزيا قد اعتذر له بعد المباراة.

وفاز سبيزيا على ميلان بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب سان سيرو في الجولة الـ 22 من الدوري الإيطالي.

وألغى حكم المباراة هدفا لميلان في الدقائق الأخيرة سجله ميسياس قبل أن يسجل سبيزيا الهدف الثاني.

وقال بيولي في تصريحات للصحفيين عقب المباراة: "حاولت تهدئة اللاعبين لكنني لم أتمكن من النجاح والدليل الهدف الذي سجله سبيزيا".

وتابع "كنا نعرف إننا تعرضنا للظلم ولكن علينا أن نلوم أنفسنا لأننا نتشارك المسؤولية مع الحكم، أنا آسف لقول لذلك لكن حتى هو قد اعتذر، وهذا لم يكن هناك أي خطأ وما حدث كان عارا".

وأضاف "على كل حال كان يجب أن نسجل المزيد من الأهداف في الشوط الأول، لقد كانت ليلة سيئة ويجب أن نرد الآن".

وشدد "كان بإمكاننا الفوز بالمباراة ولكن بطريقة ما خسرنا، نعرف بأن فرصنا كانت كبيرة وهدف لياو كان يجب أن يعطينا الثقة، فشلنا في تحقيق فوز أردناه بشدة ولكن الموسم لا يزال طويلا".

وأتم "لا نستحق أن نخسر اليوم، غلطتنا كانت استقابل هدف التعادل، ولكن يجب الآن أن نثبت بأن تلك المباراة ستكون دافعا لنا في المباريات المقبلة".

هزيمة ميلان عند النقطة الـ 48 في المركز الثاني بفارق نقطتين مؤقتا عن إنتر ميلان، بينما ارتفع رصيد سبيزيا للنقطة الـ 22 في المركز الـ 14.