سبيزيا يقتل ميلان في الـ+90.. ونابولي يهزم بولونيا ويشعل صراع المركز الثاني

أهدر فريق ميلان فرصة تقليص الفارق مع إنتر ميلان في الدوري الإيطالي، وذلك بعد الخسارة أمام سبيزيا كالتشيو بهدفين لهدف، في الجولة الـ22 من المسابقة.

وفاز الفريق الصاعد حديثا إلى الدوري الإيطالي على ميلان بشكل درامي في الوقت بدل الضائع، بهدف في الدقيقة +96.

وتوقف رصيد ميلان عند النقطة 48 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق نقطتين عن إنتر المتصدر والذي يتبقى له مباراة.

بينما رفع سبيزيا كالتشيو رصيده إلى النقطة 22 في المركز الـ14.

تقدم ميلان في الدقيقة 45 بمتابعة من رافاييل لياو لركلة جزاء سددها ثيو هيرنانديز وارتدت مرة أخرى.

ولكن في الشوط الثاني قلب سبيزيا الطاولة أمام ميلان وسجل هدفين الأول في الدقيقة 64 عن طريق كيفين أجوديلو.

وفي الدقيقة 96+ سجل سبيزيا هدف الفوز القاتل إيمانويل جياسي لينهي المباراة بفوز مثير لفريقه أمام ميلان.

بولونيا × نابولي

على جانب آخر نجح نابولي في تحقيق الفوز على بولونيا بثنائية دون رد.

ورفع نابولي رصيده إلى النقطة 46 في المركز الثالث، وتجمد رصيد بولونيا عند النقطة 27 في المركز الـ13.

وسجل ثنائية فوز نابولي هيرفينج لوزانو في الدقيقة 20، ثم أضاف بنفسه الهدف الثاني في الدقيقة 47.

ليشتعل صراع المركز الثاني بين نابولي وميلان بعد خسارة الأخير أمام سبيزيا كالتشيو.