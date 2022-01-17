ذا بيست - بين صلاح وميسي وليفاندوفسكي.. أصوات العرب في الجائزة
الإثنين، 17 يناير 2022 - 22:28
كتب : FilGoal
فاز البولندي روبرت ليفاندوفسكي بجائزة أفضل لاعب في العالم The Best من الاتحاد الدولي لكرة القدم.
روبرت ليفاندوفسكي
النادي : بايرن ميونيخ
محمد صلاح
النادي : ليفربول
ليونيل ميسي
النادي : باريس سان جيرمان
وتواجد محمد صلاح في القائمة النهائية للمرشحين للفوز بالجائزة.
وحل الملك المصري في المركز الثالث خلف ليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفسكي.
نستعرض معا أصوات الدول العربية لأفضل 3 لاعبين في العالم لعام 2021
الجزائر
المدرب جمال بلماضي
كريم بنزيمة
محمد صلاح
نجولو كانتي
الصحفي
روبرت ليفاندوفسكي
جورجينو
كريم بنزيمة
تونس
القائد يوسف المساكني
محمد صلاح
كريم بنزيمة
ليونيل ميسي
المدرب منذر الكبير
محمد صلاح
روبرت ليفاندوفسكي
ليونيل ميسي
الصحفي التونسي
روبرت ليفاندوفسكي
كريم بنزيمة
محمد صلاح
الإمارات
المدرب فان مارفيك
كريم بنزيمة
روبرت ليفاندوفسكي
محمد صلاح
القائد إسماعيل مطر
محمد صلاح
كريم بنزيمة
روبرت ليفاندوفسكي
الصحفي
محمد صلاح
ليونيل ميسي
جورجينو
البحرين
المدرب فيليب سوزا
روبرت ليفاندوفسكي
محمد صلاح
كريستيانو رونالدو
الصحفي
كريم بنزيمة
محمد صلاح
جورجينو
الكويت
الصحفي
محمد صلاح
ليونيل ميسي
روبرت ليفاندوفسكي
القائد بدر المطوع
ليونيل ميسي
محمد صلاح
كريم بنزيمة
المدرب كارلوس جونزاليس جواريز
روبرت ليفاندوفسكي
كريم بنزيمة
ليونيل ميسي
السعودية
المدرب هيرفي رينارد
كيليان مبابي
كريم بنزيمة
روبرت ليفاندوفسكي
الصحفي
محمد صلاح
روبرت ليفاندوفسكي
جورجينو
القائد سلمان الفرج
كيفن دي بروين
ليونيل ميسي
محمد صلاح
اليمن
القائد صادق أحمد
محمد صلاح
ليونيل ميسي
نجولو كانتي
المدرب أحمد علي قاسم
محمد صلاح
نجولو كانتي
ليونيل ميسي
الصحفي
ليونيل ميسي
محمد صلاح
روبرت ليفاندوفسكي
قطر
القائد حسن الهيدوس
محمد صلاح
كريم بنزيمة
ليونيل ميسي
المدرب فيليكس سانشيز
كيفن دي بروين
روبرت ليفاندوفسكي
إرلينج هالاند
الصحفي
كريم بنزيمة
محمد صلاح
كريستيانو رونالدو
عمان
الصحفي
روبرت ليفاندوفسكي
كيليان مبابي
كيفن دي بروين
القائد محسن جوهر
ليونيل ميسي
محمد صلاح
كريم بنزيمة
المدرب برانكو إيفانكوفيتش
روبرت ليفاندوفسكي
محمد صلاح
إرلينج هالاند
الأردن
الصحفي
محمد صلاح
روبرت ليفاندوفسكي
كريم بنزيمة
القائد معتز ياسين
محمد صلاح
ليونيل ميسي
كريم بنزيمة
المدرب عدنان حمد
ليونيل ميسي
كريم بنزيمة
محمد صلاح
سوريا
المدرب تيتا فاليريو
ليونيل ميسي
روبرت ليفاندوفسكي
كيليان مبابي
الصحفي
روبرت ليفاندوفسكي
محمد صلاح
كريم بنزيمة
القائد عمر السومة
محمد صلاح
كريستيانو رونالدو
كيليان مبابي
لبنان
المدرب إيفان هاشيك
محمد صلاح
جورجينو
روبرت ليفاندوفسكي
الصحفي
ليونيل ميسي
جورجينو
نجولو كانتي
القائد حسن معتوق
ليونيل ميسي
روبرت ليفاندوفسكي
محمد صلاح
فلسطين
القائد عبد اللطيف البهداري
محمد صلاح
كريم بنزيمة
روبرت ليفاندوفسكي
المدرب مكرم دبوب
محمد صلاح
روبرت ليفاندوفسكي
كيليان مبابي
العراق
الصحفي
ليونيل ميسي
محمد صلاح
كريم بنزيمة
القائد أمجد عطوان
نجولو كانتي
ليونيل ميسي
محمد صلاح
المدرب زيليكو بتروفيتش
روبرت ليفاندوفسكي
كيليان مبابي
محمد صلاح.
المغرب
الصحفي
روبرت ليفاندوفسكي
كريم بنزيمة
محمد صلاح
القائد رومان سايس
كريم بنزيمة
ليونيل ميسي
روبرت ليفاندوفسكي
المدرب
روبرت ليفاندوفسكي
نجولو كانتي
كريم بنزيمة
ليبيا
المدرب خافيير كليمنتي
ليونيل ميسي
محمد صلاح
نجولو كانتي
الصحفي
محمد صلاح
كيفن دي بروين
كيليان مبابي
جنوب السودان
الصحفي
محمد صلاح
روبرت ليفاندوفسكي
جورجينو
القائد بيتر مابوك
روبرت ليفاندوفسكي
كريم بنزيمة
كريستيانو رونالدو
المدرب ستيفانو كوزين
جورجينو
نجولو كانتي
روبرت ليفاندوفسكي
السودان
الصحفي
ليونيل ميسي
محمد صلاح
كريم بنزيمة
موريتانيا
الصحفي
كريم بنزيمة
جورجينو
روبرت ليفاندوفسكي
القائد عبدول با
روبرت ليفاندوفسكي
محمد صلاح
نجولو كانتي
المدرب ديديه جوميز
روبرت ليفاندوفسكي
جورجينو
كريم بنزيمة
الصومال
المدرب عمر عبد الكريم
روبرت ليفاندوفسكي
محمد صلاح
ليونيل ميسي
الصحفي
ليونيل ميسي
نجولو كانتي
كيفن دي بروين
القائد عمر محمد
ليونيل ميسي
روبرت ليفاندوفسكي
كريم بنزيمة
جزر القمر
القائد ندجيم عبده
نجولو كانتي
كريم بنزيمة
روبرت ليفاندوفسكي
المدرب أمير عبده
كريم بنزيمة
روبرت ليفاندوفسكي
محمد صلاح
الصحفي
روبرت ليفاندوفسكي
جورجينو
كريم بنزيمة