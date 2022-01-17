ذا بيست - بين صلاح وميسي وليفاندوفسكي.. أصوات العرب في الجائزة

الإثنين، 17 يناير 2022 - 22:28

كتب : FilGoal

محمد صلاح

فاز البولندي روبرت ليفاندوفسكي بجائزة أفضل لاعب في العالم The Best من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

روبرت ليفاندوفسكي

النادي : بايرن ميونيخ

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليونيل ميسي

النادي : باريس سان جيرمان

وتواجد محمد صلاح في القائمة النهائية للمرشحين للفوز بالجائزة.

وحل الملك المصري في المركز الثالث خلف ليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفسكي.

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